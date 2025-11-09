Aarón Palao y Ana Fernández reinan en una multitudinaria Vuelta al Santuario

Aarón Palao y Ana Isabel Fernández se alzaron con la novena edición de la Vuelta al Santuario de Calasparra. Cerca de medio millar de corredores se daban cita en esta edición, organizada por el club Blade Runners, y que contó con la colaboración del consistorio calasparreño, a través de su concejalía de Deportes. Se trató de una 14K, con salida y meta en el centro del casco urbano de Calasparra, puntuable para las Ligas Running Challenge RCH Platinum y Gold 2025 de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia. Palao pasó por la línea de meta en 48:43. La segunda posición fue para Ramón Pablo Vicente (49:59), mientras que en tercera plaza quedó Javier Jiménez (50:17). En féminas, Fernández Díaz paró el crono en 58:34. La segunda plaza fue para Alba María Berenguer (1h.02:28). Completó el cajón Sara Shiri (1h.03:32). También hubo una modalidad no puntuable para senderistas. La cita transcurrió íntegramente por asfalto, donde los corredores pudieron disfrutar de un paisaje inigualable por la vera del río Segura, cerca de los arrozales hasta llegar al Santuario Virgen de la Esperanza, custodiado por las aguas bravas del Segura. Una vez atravesado, la carrera se adentró por el busco de Ribera, con una última subida temida por los expertos en esta carrera hasta retomar el rumbo hasta la línea de meta. La prueba se ha convertido en todo un clásico para los amantes a este tipo de pruebas explosivas.