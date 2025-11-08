El UCAM, a dejar a un lado la euforia ante el Manresa

El mayor enemigo de un equipo en racha suele estar dentro. Las confianzas son malas consejeras siempre, ya sea en el deporte como en la vida. Mantener la identidad, no perder la cabeza por la euforia, y conocer a la perfección por qué has llegado a tener un balance de cuatro victorias y solo una derrota después de cinco jornadas pese al complicado calendario que ha tenido que afrontar, será esencial para que el UCAM Murcia CB logre esta tarde (18:00 horas, DAZN) el quinto triunfo del curso, el tercero consecutivo en el Palacio de los Deportes, frente a un Baxi Manresa que ha perdido tres de sus últimos cuatro encuentros, dos de ellos en la Eurocup.

«Nuestro objetivo será ser reconocibles, competitivos y no perder nunca el camino que queremos tener. Todos los equipos tienen pequeños bajones, pero hay unos mínimos de intensidad que no son negociables. El grupo es muy bueno y el nivel que da en cada entrenamiento es lo que buscamos en cualquier jugador que quiera formar parte del UCAM Murcia», expresó ayer en rueda de prensa Sito Alonso, entrenador del conjunto universitario, quien podrá contar con toda la plantilla para el duelo de hoy, el primero de los cuatro consecutivos que tiene su equipo en casa antes de las Ventanas FIBA.

Esta tarde estará enfrente un Baxi Manresa que, como suele pasar todas las temporadas, se tiene que reinventar, como muchos veranos también le pasa al UCAM Murcia. Se marcharon jugadores que tuvieron un gran impacto el curso pasado como Derrikc Alston Jr, Cameron Hunt, ahora en el Joventut, y Mario Santi Supery, que se fue destino a la NCAA. Para sustituir al primero reclutó a Louis Olinde, un alemán que salió del Alba de Berlín y que hoy es duda por unos problemas físicos. Hasta el momento ha promediado 8.,8 puntos y 4,4 rebotes. En el puesto de base logró retener al belga Retin Obasohan y contrató al francés Hugo Benítez, exdel Bourg Basket (12,4 puntos y 5,4 asistencias este curso) para acompañar a Dani Benítez. Desde Alemania también incorporó al escolta puertorriqueño Alfonso Plummer (12,3 puntos), quien hoy también es duda. Y para el juego interior, ante el regreso de Emanuel Cate al UCAM Murcia, fichó a Grant Golden, ex del AEK de Atenas, al belga de 2,10 Archange Izaw Bolavie, ex del Charleroi y que es el tercer pívot, y al ala pívot nigeriano Kaodirichi Akobundu, ex del Varese italiano, que promedia 8 puntos y 3,4 rebotes. «Es un club que tiene un poso mucho más grande que el nuestro por todo lo que ha conseguido a nivel de historia dentro del baloncesto. El año pasado estuvo en la Copa del Rey y nosotros no pudimos disputarla. Tienen un estilo de juego muy marcado, un trabajo defensivo excelente y una versatilidad ofensiva muy grande que puede poner en problemas a cualquiera», explicó sobre el rival, que está entrenado por Diego Ocampo, el preparador murciano.

La batalla se centrará en qué equipo es capaz de imponer su ritmo de juego y tenga mayor fortaleza mental en los momentos de crisis. Y en estas dos facetas se ha mostrado muy sólido en los últimos encuentros el UCAM Murcia, que llega al duelo de la sexta jornada con la oportunidad de dar un paso más hacia la Copa del Rey de Valencia pese a que aún queda bastante para que se llegue al ecuador del curso. Y todos los caminos, tarde o temprano, hay que andarlos, pero cuanto antes se llegue a la meta, mucho mejor.

Vuelve ‘Región de Murcia es Baloncesto’

El UCAM Murcia y la Comunidad Autónoma han puesto de nuevo en marcha la campaña ‘Región de Murcia es Baloncesto’, iniciativa por la que chicas y chicos de diversos clubes podrán asistir de formar gratuita a partidos en el Palacio. El próximo martes se estrena con el Hozono Global Jairis en el duelo de EuroCup contra el KK Bosna, y el domingo día 16, con el Breogán como rival, el invitado será el CB Águilas.