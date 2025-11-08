Terapia de choque para un Cartagena con miedo a salir

Definen los psicólogos a la terapia de choque como una intervención psicoterapéutica efectiva para tratar la ansiedad y el estrés postraumático. Si fuera el Fútbol Club Cartagena un paciente y el fútbol su psicólogo, este le recomendaría dos salidas consecutivas para tratar su caso. Una sesión para superar los partidos fuera de casa y la siguiente para olvidar la última jornada. El tratamiento comienza esta tarde en Teruel (14.00, LaLiga+) y sigue el próximo domingo en Barcelona ante el Europa.

Mostró ligeras mejoras el FC Cartagena la semana pasada en su rendimiento como visitante. Sin embargo, el partido de Copa frente al Puente Genil no sirve como muestra clínica. Cuando regresó a casa, perdió la racha como invicto frente al Villarreal B, uno de los peores visitantes de la categoría. No fue todo culpa del equipo. Y es que el entorno tampoco ayuda al paciente ahora mismo.

Justo antes del encuentro frente al filial amarillo se declaró la guerra por la propiedad del club. En pleno proceso de transición, con un acuerdo de compraventa en vigor, la parte compradora quiso adelantar plazos, la vendedora se contradijo en el nuevo acuerdo y todo saltó por los aires con el comunicado de Alejandro Arribas pocas horas antes de jugarse el partido. Como resultado, una protesta de la afición, un ambiente enrarecido y la primera derrota del curso en casa.

Tras perder los puntos y la confianza que le daba mantenerse fuerte en su estadio, el Cartagena debe afrontar su peor pesadilla: jugar como visitante. Ayer viajó a Teruel para enfrentarse hoy a la hora de la comida al cuadro aragonés que, además de la sensación de Primera RFEF, es también el mejor local del grupo 2.

Superar el trauma

Aún no ha ganado el Cartagena fuera de casa en liga y ni siquiera ha marcado un gol. Los empates a cero en Antequera, Sabadell, Sevilla y Marbella son los mejores resultados que ha conseguido el cuadro de Javi Rey de visitante. La derrota en Sanlúcar por 3 a 0, el peor recuerdo. Debe cambiar la dinámica con urgencia para mantenerse arriba. Y más ahora tras perder en casa.

El Teruel es, probablemente, el peor rival que podría necesitar ahora mismo el Cartagena. Es lo que tiene la terapia de choque. Y es que los de Vicente Parras están metiendo miedo en su regreso a Primera RFEF. Son segundos, a un punto del liderato, con una única derrota en la segunda jornada que ya prácticamente han olvidado. En Pinilla nadie se ha llevado los tres puntos: suman cuatro victorias y dos empates.

Ante la cascada de acontecimientos extradeportivos de esta semana, Javi Rey ha preferido sellar el vestuario. Sólo se habla de fútbol en la caseta albinegra. En el césped de Pinilla descubrirán los más de cien aficionados desplazados si ha conseguido el técnico aislar a sus futbolistas para recuperar la concentración perdida.

No tiene el entrenador gallego bajas más allá de Marco Carrascal tras la recuperación de Pablo de Blasis para intentar «recuperar fuera lo perdido en casa». A partir de las 14.00 horas el balón dictará sentencia. Arbitra el sevillano Gonzalo González Páez.