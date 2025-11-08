El Real Murcia, a confirmar que la crisis es cosa del pasado

Ni una semana necesitó Adrián Colunga para cambiarle la cara al Real Murcia. Porque el Real Murcia que no le ganaba a nadie, se impuso en los penaltis al Antequera en la Copa del Rey y, lo más importante, se trajo los tres puntos de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Con los cimientos puestos para el resurgir grana, el Nástic de Tarragona será esta noche una nueva prueba de fuego. Y es que ante los tarraconenses, los murcianistas están obligados a derribar varios muros. El primero ganar en Nueva Condomina después de dos meses y el segundo confirmar que la victoria frente al Betis B en el duelo de colistas no fue puro azar. Además, un triunfo acreditaría al 100% la continuidad de Adrián Colunga en el vestuario.

A todo eso se enfrenta esta noche (21.00 horas) el Real Murcia, un Real Murcia que recibe al rival que le apartó del sueño del ascenso el pasado mes de junio y que debe empezar a dar pasos al frente para dejar atrás esa zona de descenso en la que sigue pese al triunfo en Sevilla.

Después de dos jornadas lejos de Nueva Condomina -empató en Elda y le ganó al Betis B-, los granas vuelve a su estadio, un estadio que el pasado 19 de octubre despedía de uñas a los suyos tras la derrota contra el Ibiza. Pero Joseba Etxeberria ya es historia y Adrián Colunga quiere dejar el cartel de provisional para convertirse en el técnico titular del Real Murcia. Hizo los deberes el preparador asturiano en sus primeros dos encuentros, pero será hoy cuando se la juegue del todo. Agotado el margen de la Federación para mantener un técnico interino, a partir del lunes Felipe Moreno tendrá que decidir si apuesta todas sus cartas por Colunga o si da otro volantazo.

Hay motivos para creer en la continuidad del entrenador del filial. En apenas unos días ha logrado ganarse el apoyo de los jugadores y ha dotado de cierto equilibrio al equipo. Habrá que ver hoy si, ante un rival de nivel como el Nástic, el equipo sigue dando muestras de mejoría y, sobre todo, si es mucho más regular, algo que no se vio en el choque ante el Betis B.

Lo que no cambia en el Real Murcia es el overbooking en la enfermería. A las bajas ya conocidas de Saveljich, Jaso y Zeka, se mantienen las de Moyita y David Vicente. Especialmente importante es la del centrocampista sevillano. La semana pasada Adrián Colunga apostaba en esa línea por Sekou e Isi Gómez, sin embargo, el madrileño sigue estando lejos de su mejor nivel. Además tampoco funcionó el escorar a Palmberg a la derecha. Movimientos de piezas que posiblemente vuelvan hoy en busca de mayor presencia ofensiva del equipo.

«Si la afición ve a un equipo que se vacía, lo va a querer»

El entrenador del Real Murcia, Adrián Colunga, afronta el choque ante el Nástic con optimismo tras una semana completa de trabajo con su plantilla, algo que, según reconoce, ha sido clave para afianzar conceptos: «Lo principal es que tenemos una semana para trabajar, para meter conceptos que creemos que pueden ayudar a los jugadores. Han entrenado muy bien y la disposición está siendo fantástica», explicó Colunga. «Cuando tienes una semana normal de entrenamiento puedes priorizar. Hemos trabajado conceptos que hay que mejorar con pinceladas a los chicos», añadió.

El preparador grana, que sigue ejerciendo como entrenador interino, no esconde su idea de juego: «A mí me gusta atacar, pero hay que tener un orden defensivo. Jugamos en casa, tenemos una afición y un campo magnífico, y a los jugadores hay que darles recursos para que den el máximo de cada uno», apuntó.

«Los jugadores están muy bien desde el primer día. Al final el fútbol son emociones, y cuando las cosas no salen te puede afectar. Los chicos se merecían la victoria del domingo por todo el trabajo, que está siendo fantástico. La predisposición de todos es brutal y cuando los resultados se dan, el jugador se encuentra más cómodo y aparece la confianza. Hay jugadores muy buenos y vamos a intentar recuperarlos a cada uno», subrayó.

Por último, el técnico quiso destacar el papel de la afición murcianista, cuya respuesta el pasado fin de semana calificó de ejemplar: «Desde que llegué aquí, la afición es espectacular. Cuando las cosas no salen bien sufren, pero siempre están ahí. El otro día el ambiente fue espectacular. Vamos a darle carne a la afición para que puedan disfrutar. Luego lo que importa es el resultado, pero estoy seguro de que si ven a un equipo que se vacía atacando y defendiendo, el aficionado lo va a querer».