Pedro Acosta roza la victoria en Portimao

A Pedro Acosta se le sigue resistiendo la victoria en MotoGP, ya sea en el Gran Premio del domingo como en la carrera al sprint del sábado. En Portimao, en Portugal, donde se proclamó campeón del mundo de Moto3, también triunfó en Moto2 y logró su primer podio en la categoría reina, se quedó al filo de romper ese muro que, hasta el momento, está siendo infranqueable para él. Álex Márquez, en una prueba espectacular protagonizada entre el catalán y el murciano, fue el único capaz de batirle después de una lucha sobresaliente que puso de pie al público presente en el circuito del Algarve.

Acosta ya avisó en entrenamientos, donde firmó su mejor resultado de la temporada con un segundo puesto. Realizó una salida notable y en la segunda vuelta, a final de recta de meta, superó a Marco Bezzecchi para instalarse en el liderato. En ese momento, el menor de los Márquez había perdido la rueda de los dos pilotos que encabezaban la cita breve del fin de semana. Pero el hermano del campeón del mundo no había dicho su última palabra. Fue el italiano de Aprilia el que empezó a tener problemas para quedarse descolgado en todo momento de la lucha por la victoria.

Acosta, conocedor de que Álex tenía un mejor paso por vuelta en el tercer sector de un circuito sinuoso, complicado, quiso en todo momento estar al frente. Sabía que si Márquez le superaba, todo se pondría muy cuesta arriba, como así fue. En la cuarta vuelta ya adelantó a Acosta al final de la recta de meta, pero ‘El Tiburón’ se la devolvió en la curva 5. Volvió a ocurrir en el sexto giro, pero en el octavo, a cuatro del final, ya no pudo evitar Acosta que el piloto del Gresini Team consolidara el adelantamiento y cogiera unas décimas de segundo que fueron determinantes. Al final, por solo 120 milésimas de segundo, se anotó el triunfo por delante del murciano.

Fermín Aldeguer, hablando en boxes con sus mecánicos / Europa Press

La carrera del otro murciano de la parrilla, Fermín Aldeguer, transcurrió luchando por el ‘top 10’, pero en una última vuelta magistral y tras remontar desde la undécima posición, el de La Ñora acabó sexto con un adelantamiento a Zarco y Bagnaia en la entrada a la reta de meta final.