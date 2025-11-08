El Lorca Deportiva sorprende a la Minera y se estrena en el Artés (2-1)

El Lorca Deportiva sumó la tercera victoria de la temporada, primera como local, al doblegar a la Minera por 2-1. Con este resultado, el equipo lorquino sale del descenso. El partido tuvo dos partes bien distintas. La primera muy táctica y para olvidar desde el punto de vista del aficionado, y la segunda intensa donde cualquiera de los contendientes pudo ganar.

Partido con cierto morbo por las declaraciones del técnico local, Sebas López, en la previa del partido. A tenor de los números, la Minera se presentaba en el Artés Carrasco con la vitola de favorito.

El entrenador lorquinista tenía la importante baja de Álvaro Martínez por sanción. Recuperaba a Carrasco, Juan Hernández y Alex Peque. Los tres aguardaron en el banquillo, de inicio. Jugó con un centrocampista de central, Sergi, y un central de centrocampista, Tafalla.

Varios viejos conocidos en ambos equipos y muchos entrenadores en la grada.

Los planteamientos eran parecidos en ambos equipos. No había un claro dominador. Ninguno daba más de dos pases seguidos. Muchos duelos y el juego brillaba por su ausencia. Demasiada pizarra. El cambio más significativo fue en la portería local donde Fran Árbol, quien tuvo una gran actuación en Copa, debutaba en liga en lugar del habitual, Ernestas.

Cumplida la media hora de juego, ninguno de los porteros tuvo que intervenir. Los acercamientos de la Minera, tenían algo más de peligro que los del Lorca, pero en general, las defensas se imponían a los ataques. Mucho miedo a encajar y vigilancia extrema a los jugadores más determinantes, a priori.

El centenar de aficionados visitantes se dejó notar en la grada lateral del recinto blanquiazul.

El juego aburría al respetable ya que la asfixiante presión de ambos equipos impedía cualquier acción llamativa. El balón estaba casi más tiempo por el aire que por el césped.

El partido estaba condenado a un empate a nada, excepto algún error garrafal puntual, o acción a balón parado.

Se llegó al descanso sin goles. Ninguno lo había merecido. La primera parte, como si no hubiera existido.

Los mismos protagonistas del primer tiempo empezaron el segundo. Un poco más incisivo la Minera que el Lorca, en los primeros compases. A los tres minutos, Macia sacó un disparo escorado al que repelió Árbol. Primer chut entre los tres palos del partido.

El Lorca reaccionó y llegó a los cincuenta y dos minutos. Centro desde la derecha de Gabri López, y cuando iba a rematar Heredia, dio la impresión de que fue agarrado. No lo vio así el colegiado almeriense.

Acevedo estuvo a punto de lograr un gol olímpico, un minuto después. Fue un aviso.

Minutos prometedores con respecto al primer tiempo. Fueron dos partidos en uno.

El Lorca estuvo volcado cinco minutos sobre la portería de un inédito hasta ese momento, Alex Lázaro.

Gran internada de Jaime Escobar por la derecha, centro, peina Heredia y Acevedo, en el segundo palo empaló un derechazo que besó la mallas. Un golazo tras una gran acción del equipo lorquino, segundo de Acevedo en la presente campaña con la camiseta del Lorca.

El técnico visitante, Checa reaccionó rápido, introduciendo tres cambios de una tacada.

Una gran jugada de Gabri estuvo a punto de ser el segundo para los de casa.

La Minera se adueñó del partido. Sebas se dio cuenta del socavón que tenía su equipo por el costado zurdo y sacó a Kiko, pero de nada sirvió. En la siguiente acción, Perdomo entró como quiso por su extremo derecho y regaló el gol a Zorrilla. La Minera lo estaba mereciendo.

Fue un asedio de los visitantes sobre el área local. Los lorquinistas no salían de su parcela ni con los cambios que introdujo Sebas López.

El joven meta, Fran Árbol empezó a erigirse como protagonista con grandes intervenciones, pero también asumió muchos riesgos en defensa.

Y uno de ellos le costó caro. Con muy pocos efectivos atrás, llegó un contragolpe del Lorca que culminó Escobar con una gran acción dentro del área con vaselina incluida al meta visitante. El lateral derecho más fuerte que nadie, fue letal.

Antes del final y con la Minera volcada, pudo empatar el equipo visitante, pero el balón lamió el larguero.

Con el público pidiendo la hora, con cinco minutos de tiempo añadido, el colegiado decretó el final con el júbilo local.

Grandísima segunda parte de los dos equipos donde el ganador pudo ser cualquiera.