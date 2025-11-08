El Lorca Deportiva, ante la difícil visita de la Minera

El Lorca Deportiva quiere brindar la primera victoria como local a sus aficionados a costa de un equipo potente del grupo como es la Deportiva Minera. Los lorquinistas han cosechado dos triunfos pero ambos como visitante. El choque dará comienzo a las cuatro y media de la tarde.

Los locales llegan a este partido enrachados tras empatar con el Extremadura, y ganar en Linares y Estepona. Un triunfo local les sacaría del descenso a falta de jugar el próximo miércoles a las cinco ante el Puente Genil el encuentro aplazado en su dia por no disponer de campos.

El entrenador aguileño del Lorca, Sebas López, no se ha mordido la lengua en la rueda de prensa previa al partido. "No se me olvida el partido de pretemporada donde nos ganaron 4-0. Nos hicieron mucho daño y hasta incluso hubo alguna falta de respeto. Puede ser el partido más importante de la temporada para nosotros. Nos sentimos visitantes cuando jugamos en el estadio Artés Carrasco. Estamos encantados de hacerlo por el apoyo de nuestro público, pero tácticamente y físicamente es un terreno de juego desconocido para nosotros ya que no nos dejan pisarlo. De todos los grupos de Primera y Segunda RFEF, en Lorca es donde únicamente ocurre. Por lo tanto es un hándicap para nosotros jugar como local. Es como jugáramos fuera de casa. Es muy difícil sumar tres victorias consecutivas en un grupo tan igualado como este, por eso va a ser un partido muy difícil puesto que la Minera lleva un buen equipo”.

Sebas López recupera a Juan Hernández, Carrasco y Alex Peque. Siguen lesionados, Spinman y Soler. Tampoco podrá jugar, Alvaro Martínez por sanción.

El colegiado almeriense Fernández Cintas será el encargado de dirigir el partido.