Liga Endesa: UCAM Murcia - BAXI Manresa, en directo

El UCAM se adjudicó un primer cuarto que fue demasiado intenso. La defensa pegajosa del BAXI Manresa en los primeros segundos de posesión hizo que se le escapase el balón en varias ocasiones a los universitarios y también les impidió encontrar la fluidez. Esto se sumo a las faltas señaladas a los locales y a tres triples consecutivos del conjunto catalán que colocaron el 7-11 en el marcador. Sin embargo, a partir de ahí, el UCAM entró en combustión. Primero con un DeJulius brillante en el uno para uno, con tres acciones de gran nivel entrando a canasta, y después con el impacto de las rotaciones (11-11). Con la teórica segunda unidad, el equipo de Sito Alonso ganó más empaque defensivo, a pesar de la amenaza del bonus, y encontró buenos momentos de juego ofensivo, con canastas de Radebaugh y Sant-Roos, que provocaron el tiempo muerto visitante (20-14). Surtió efecto para el Manresa, porque en el último minuto enlazó un parcial de 0-4 que desdibujó las buenas sensaciones del cuadro murciano hasta entonces (20-18).
