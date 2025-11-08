Griezmann muestra el camino al Atlético con un doblete ante el Levante

Antoine Griezmann fue el salvador del Atlético de Madrid. El francés salió por la puerta grande del Metropolitano tras un excelso partido que recordó tiempos no muy lejanos. Dos goles suyos en la segunda mitad, el primero nada más saltar al terreno de juego y en el primer balón que tocaba, dieron un triunfo merecido a su equipo, solvente y que ha enganchado, victoria a victoria, la velocidad de crucero.

Con un fútbol pausado, sin perder los nervios por el tremendo fallo que originó el empate a uno del rival, logró el Atlético un nuevo éxito en el fortín del Metropolitano, donde nadie ha ganado este curso y donde el Levante había vencido en sus dos últimas visitas.

Encaró bien el Atlético el partido. Todo lo contrario que el Levante, que no hizo caso a lo que su entrenador pidió en la víspera. Salió asustado el equipo de Julián Calero al césped del Metropolitano. Cohibido, amedrentado.

Solvente, sin embargo parecía el Atlético, a lomos de Pablo Barrios, la clarividencia de Koke y de los centros certeros de Baena desde la izquierda. Con Sorloth en lugar de Griezmann en el ataque con respecto al partido de Liga de campeones ante el Union Saint Gilloise. Anclado como nueve, con poco movimiento hacia las bandas, el noruego no enganchó ningún centro en el primer periodo. Hasta 13 saques de esquina lanzó el equipo de Simeone en el primer acto. Todos estériles.

Barrios está creciendo a pasos agigantados. El canterano rojiblanco agradece la presencia de Koke en el doble pivote. El capitán le libera de responsabilidad y le da rienda suelta. Ahí es donde Barrios enseña su repertorio. Zancada, verticalidad, pase, llegada y disparo a puerta.

Falló Barrios, sin embargo, una aparentemente fácil al poco de comenzar el encuentro. Pase en largo de Hancko que lo deja sólo delante de Ryan. Balón a corner. Fue el preludio del 1-0, anotado en propia meta por Dela.

Llegó muy pronto. Minuto 11, Baena centra de izquierda a derecha dentro del área rival, recoge el balón Giuliano, que cede a Barrios y el disparo de éste es despejado por el portero australiano del Levante con la mala suerte que el rechace pega en Dela para introducirse en la red.

El tanto permitía presagiar un partido dulce para los locales, que siguieron mandando en el juego, pero Manu Sánchez, un exrojiblanco recibido con aplausos por su antigua afición, retrató a la defensa y portero atléticos solo diez minutos después en un error clamoroso a la salida de un corner.

Lo sacó Olasagasti y el balón recorrió todo el área hasta el segundo palo, donde apareció Manu Sánchez totalmente libre de marca para rematar de cabeza a la jaula. Manu avanzó cinco metros hasta llegar al balón sin que nadie lo viese ni pusiese oposición y Oblak tuvo manos blandas en su intervención. (1-1, minuto 21)

El Atlético reaccionó bien al gol encajado. Siguió dominando y encerró aún más al Levante. Pudieron anotar Julián y Giuliano y se sucedieron de forma sucesiva los saques de esquina locales. Hasta 13 en la primera mitad.

El segundo comenzó con la misma pinta, con el Levante en la cueva y el Atlético botando saques de esquina. Ante la falta de gol, Simeone agitó el banquillo. En el minuto 60, Almada y Griezmann a la hierba. Sorloth y Barrios, el mejor del Atlético en la primera mitad, a la caseta. Baena, que se había pasado toda la primera parte muy fijado en la izquierda, pasó a ocupar el espacio de Barrios.

El plan B del entrenador fue mano de santo. No había pasado un minuto cuando Baena filtra un balón a Giuliano por el lado derecho del ataque rojiblanco, el hijo del técnico profundiza más hacia Llorente y éste centra a Griezmann al centro del área. El francés toca su primera pelota y la envía a las mallas (2-1).

Griezmann iba a ser el héroe de la tarde. Poco después de que el Levante tuviese una buena ocasión de empatar, el francés firmó el tercero. Tremendo el error en la salida de balón del equipo de Calero. El balón llega a Julián que dispara y el rechace lo envía Griezmann a la portería (3-1. m. 80). Gol y alegría en la grada. Ovación de gala para la leyenda, la figura del partido. Aún se le anuló un tanto por fuera de juego a Carlos Alvarez que terminó por hundir al Levante.