El FC Cartagena remonta en Teruel y gana su primer partido fuera

Por fin rompió su maleficio el Cartagena. En cuanto a los partidos fuera de casa y también con las decisiones arbitrales. Por fin en un partido fuera de casa no fue perjudicial el FVS, aunque sí protagonista, con tres revisiones que llevaron casi veinte minutos y que terminaron dando la razón justamente al Cartagena.

Un primer tanto de merencio complicó las cosas al cuadro albinegro y la lesión de Fran Vélez las empeoró, pero el empate cerca del descanso cambió el escenario. Con empate, el Teruel fue mejor, pero una jugada puntual de Kevin provocó el penalti sobre Edgar Alcañiz. Marcó Chiki para darle la vuelta a la tortilla a la hora de juego. Con la remontada, el Teruel tuvo ansiedad por empatar y el Cartagena contemporizó el juego. El partido, que alcanzó el 107, se lo acabó llevando el cuadro portuario para colocarse segundo en la tabla, a dos puntos del Atlético Madrileño que es líder.