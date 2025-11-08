Fútbol
El FC Cartagena remonta en Teruel y gana su primer partido fuera
El empate de Diego Gómez al borde del descanso y el tanto de Chiki de penalti tras una larga revisión dan la primera victoria visitante al cuadro albinegro
Por fin rompió su maleficio el Cartagena. En cuanto a los partidos fuera de casa y también con las decisiones arbitrales. Por fin en un partido fuera de casa no fue perjudicial el FVS, aunque sí protagonista, con tres revisiones que llevaron casi veinte minutos y que terminaron dando la razón justamente al Cartagena.
Un primer tanto de merencio complicó las cosas al cuadro albinegro y la lesión de Fran Vélez las empeoró, pero el empate cerca del descanso cambió el escenario. Con empate, el Teruel fue mejor, pero una jugada puntual de Kevin provocó el penalti sobre Edgar Alcañiz. Marcó Chiki para darle la vuelta a la tortilla a la hora de juego. Con la remontada, el Teruel tuvo ansiedad por empatar y el Cartagena contemporizó el juego. El partido, que alcanzó el 107, se lo acabó llevando el cuadro portuario para colocarse segundo en la tabla, a dos puntos del Atlético Madrileño que es líder.
- El transporte de mercancías se revuelve contra la subida a las 44 toneladas: las consecuencias que trae la nueva normativa
- Una docena de autobuses eléctricos llega a Murcia: estas son las líneas en las que prestarán servicio
- Denuncian un concurso “a medida” para la jefatura de Servicios Sociales e Igualdad en Murcia
- Investigan dos agresiones sexuales a una camarera en un salón de juegos del barrio del Carmen de Murcia
- Los contenedores de ropa usada, una trampa mortal si se fuerzan: ya han muerto dos hombres en un mes en la Región
- Nicolás Pierotti, de abrir una pizzería en Murcia a tener 20 locales: 'Quiero que una familia pueda salir a cenar, aunque solo pida dos pizzas y una botella de agua
- La Navidad se adueña de las calles de Murcia
- FCC pierde el contrato de limpieza de edificios municipales de Cartagena