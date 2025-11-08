ElPozo Murcia, a mantener su buena racha

El Palacio de los Deportes de Murcia está de celebración, después del impresionante inicio de ElPozo Murcia, que se encuentra liderando la clasificación. Los de Josan González lograron una épica remontada en Ferrol, que les dio otros 3 puntos. Hoy los murcianos vuelven a jugar fuera de casa; esta vez lo hacen en Peñíscola, ante el equipo revelación de la pasada campaña. El encuentro se podrá seguir a través de LaLiga Plus, a partir de las 17:00 horas.

El cuadro murciano está firmando un gran inicio de temporada, tal y como hizo el pasado curso, pero con la diferencia de que este año el equipo parece ser mucho más serio y con una mayor mentalidad ganadora. Lo demostró el pasado fin de semana, consumando una remontada en el último minuto. Marcel, que salió como el mejor jugador del partido, fue el autor del gol de la victoria.

Uno de los desafiantes retos para ElPozo Murcia, donde quiere quitarse la espina de lo ocurrido el año pasado, es la Copa del Rey. El cuadro murciano se mide al Sala 5 Martorell en la cuarta eliminatoria. En la pasada edición, los murcianos cayeron en esa misma ronda, ante el Real Betis, que militaba en la Segunda División. Este año quieren hacer las cosas de otra manera y aspirar a conquistar la Copa del Rey.

“Lo más importante es el camino, todo lo que estamos construyendo ahora mismo, para que cuando llegue el momento de pelear por títulos estemos dispuestos. Hasta la semana pasada, antes de Ferrol, teníamos un punto menos que la temporada pasada, y todo el mundo sabe lo que pasó. Ahora la dificultad no es llegar hasta aquí, sino mantenerlo en el tiempo”, comentó Josan González.

El rival de ElPozo Murcia para este encuentro, el Peñíscola, fue el equipo revelación de la anterior campaña. Este año no han empezado bien las cosas en Castellón, ocupando la decimotercera posición de la tabla, con un total de 9 puntos. Llegan de ganar a domicilio en tierras gallegas, ante Noia.

ElPozo Murcia quiere seguir estirando su buena racha y mantenerse una semana más como líder de la clasificación. Enfrente tendrá a Peñíscola, que intentará hacerse fuerte en su casa. Los murcianos ya saben que no pueden bajar los brazos en ningún momento, porque le pueden pasar cosas como las del pasado fin de semana en Ferrol, y meterse en serios problemas.