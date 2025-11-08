ElPozo Murcia está imparable

ElPozo Murcia vence a Peñíscola (2-4). No fue el mejor partido, a niveles ofensivos, del cuadro de Josan González, pero fue bastante efectivo, materializando las ocasiones que tuvo. Edu Sousa estuvo impecable bajo palos, salvando a los suyos de una posible goleada. El cuadro murciano está en un estado de forma magnífico, sumando su octava victoria consecutiva y manteniendo, una semana más, el liderato.

Castellón acogió un duelo de titanes entre Peñíscola y ElPozo Murcia. El equipo revelación de la pasada campaña contra el actual líder de la categoría. Los murcianos sabían que pendían de un hilo, y que cualquier error les condenaba a cortar su racha, mientras que si peleaban y conseguían la victoria, seguirían por el buen sendero y aguantando la primera posición durante una semana más.

Durante los primeros compases del encuentro, Peñíscola consiguió generar peligro sobre el área de Edu Sousa. El problema era que el portugués no estaba por la labor de dejar que pasasen los goles. En ese momento, Marcel aprovechó un error de Gus y mandó un globo desde el centro de la pista, que acabó en el fondo de las mallas.

Minutos más tarde, Gadeia volvió a castigar al conjunto castellonense. Una vez logrado el primer tanto, ElPozo Murcia saltó al ataque, buscando ampliar su renta. Esta vez fue Gadeia, quien desde la parte izquierda del área, recortó y sacó un disparo, directo a la escuadra. El cierre brasileño firmó un auténtico golazo.

Llegando al descanso, llegó una jugada cargada con polémica. ElPozo Murcia pidió la revisión de una jugada dentro del área, por un posible penalti. Los jugadores murcianos lo tenían totalmente claro, pero el colegiado, tras verlo en el monitor, no pensó lo mismo y decretó que fue un forcejeo entre dos jugadores.

Una vez comenzada la segunda mitad, el cuadro local solo tenía un objetivo, que era estrenar su marcador para recortar distancias. El arquero de ElPozo Murcia, Edu Sousa, estaba siendo uno de los mejores del partido, sacando cualquier llegada de Peñíscola. Los murcianos, a pesar de ir ganando en el marcador, no estaban terminando de conectar buenas jugadas para volver a ampliar su marca.

Al final, después de tanto insistir, Peñíscola logró batir a Edu Sousa. Lo hizo por mediación de Araya, que en la segunda oportunidad sacó un disparo desde fuera del área que, aunque tocó el portero luso, no pudo hacer nada para evitar que ese balón se acabase colando dentro de su portería. Empezaba un nuevo partido para el conjunto local, que tenía el empate a un solo tanto de distancia.

Con lo que no contaba Peñíscola era con la respuesta inmediata de ElPozo Murcia. Los murcianos no estaban terminando de encontrarse cómodos en tareas ofensivas, pero cuando vieron que los locales estaban muy cerca de empatar, sacaron los dientes y sumaron su tercer tanto. Ligeiro caracoleó por el costado diestro y mandó un balón al segundo palo; ahí estaba Bebe con la caña lista para pescar el esférico y empujarlo al fondo de la red.

Cuando el encuentro estaba agonizando, y Peñíscola se había puesto con juego de cinco, llegaron el resto de tantos. Primero fue ElPozo Murcia, rematando el encuentro con el cuarto gol de Rafa Santos. En el último suspiro y ya por honor, Peñíscola logró batir, de nuevo, a Edu Sousa y puso el 2-4 en el luminoso, aunque ya era demasiado tarde. ElPozo Murcia consiguió una nueva victoria y ya van 8 triunfos consecutivos.