Carlos Alcaraz ya tiene hora y día para su estreno en la Finales ATP

Carlos Alcaraz llega a las Finales ATP de Turín como número 2 del mundo pero dependiendo de sí mismo para recuperar el primer puesto y acabar así el año 2025. El tenista murciano, tras el pinchazo sufrido en el Masters 1000 de París, afronta ahora dos semanas muy importantes, ya que después del torneo de Maestros afrontará con España la fase final de la Copa Davis.

En Turín tendrá como rivales en la fase de grupos, también conocida como ‘round robin’ a Novak Djokovic, Taylor Fritz y Álex de Miñaur. Contra este último, por ser el tenista con peor ranking, se estrenará este domingo 9 de noviembre. Además, el hecho de empezar compitiendo le asegura que tendrá un día de descanso entre el final de esta serie de tres partidos que debe disputar y las semifinales, pero para alcanzar la misma tiene que quedar al menos segundo.

Carlos Alcaraz, junto a otros participantes en las Finales ATP / Alessandro Di Marco/Efe

Las cuentas para recuperar el número 1

Jannik Sinner defiende título en las Finales ATP mientras que Alcaraz solo defiende 200 puntos. Por ello, el de El Palmar recuperará el primer puesto si consigue tres victorias -cada encuentro de la fase de grupo suma 200-. A partir de ahí, si el italiano registra una derrota en la primera fase, al murciano le vale con ganar dos encuentros. Y si Sinner ganase el título con dos derrotas en la 'Round Robin', solo necesitaría una victoria. Pero si el de San Cándido no triunfa otro año más en el torneo de Maestros, el murciano volvería a la cima incluso perdiendo todos los partidos.

El estreno, este domingo

Para empezar, Alcaraz buscará su primera victoria este domingo ante Alex de Miñaur. Al australiano se ha enfrentado en cuatro ocasiones en su carrera deportiva y en todas ha triunfado. En una de ellas fue en pista rápida indoor, la misma en la que se disputan las Finales ATP, este mismo año en Rotterdam. El último precedente fue en los cuartos de final de este año del Open Barcelona Banc Sabadell.

De Miñaur llega a Turín después de alcanzar los cuartos de final en el Masters 1000 de París y de ser semifinalista en Viena.

Alex de Miñaur devuelve una bola a Carlos Alcaraz en el partido de exhibición / Joel Carret/EFE

Dónde verlo y a qué hora

El encuentro ha sido programado para no antes de las dos de la tarde de este domingo 9 de noviembre y se podrá seguir en España a través de Movistar.