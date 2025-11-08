Caricatura del Caesa Cartagena en el Pazo ‘Paco Paz’

El Ourense sobrio y sin estridencias de Moncho López confirmó en un animado Paco Paz que ni el estado catatónico de su rival ni su romance con los puestos que dan acceso al playoff son casuales. Diseñado precisamente para eso, para codearse con la clase media alta de la Primera FEB, el conjunto gallego sigue con paso firme la hoja de ruta trazada. Por su parte, el cuadro de Félix Alonso, que sólo ha logrado dos triunfos en los últimos 8 duelos, continúa con su descenso a los infiernos. Aunque el discurso del técnico, optimista compulsivo, confunde la tosca realidad con el mundo de Disney, el sermón de Lisboa y Martín Fernández le pronostica un futuro ingrato.

De nuevo la crisis en el triple, la falta de intensidad en defensa y un equipo de caras largas fue lo que enseñó el Grupo Caesa Cartagena en Ourense. El equipo albinegro alargó sus malas sensaciones de barco a la deriva en el Paco Paz donde además, el conjunto local no tuvo piedad y cuajó un primer tiempo sobresaliente. Los 15 puntos de Faverani fueron un oasis, ni él encuentra su sitio ni el equipo se entiende sobre la pista en una dinámica preocupante.

Tras un toma y daca inicial, con reacción cartagenera, el partido empezó a tomar color gallego. El Cartagena no encontró más hombres importantes, ni Rivera ni Suokas, y solo un poco de Harguindey en el segundo cuarto. Así, la escapada de los ourensanos creció con un alto y coral porcentaje de acierto.

Tras el descanso hubo momentos de zozobra en ambos ataques, muchos rebotes que no encontraron la red y el Caesa aún negado en el triple. Lisboa volvía a dar los puntos y Smith fue quien tiró de un Ourense que terminó ganando el tercer cuarto y entró al último con 16 tantos de ventaja (73-57).

Sin fe en sacar nada positivo de Galicia, el conjunto de Félix Alonso se llevó una paliza de las que hacen daño. Los locales ampliaron incluso la sangría, con la intensidad de Iglesias por dentro, y firmaron una nueva victoria. Todo lo contrario que un Grupo Caesa Cartagena que bajó los brazos.

La temporada comienza a hacerse cuesta arriba. El Grupo Caesa Cartagena todavía no está en Segunda FEB, pero su imagen sí. La sonrojante victoria del Ourense es la confirmación de ello. Cada jornada más. Solo el factor campo diferencial del Palacio de los Deportes de Cartagena puede salvar a este equipo. Jugando así es imposible mantener la categoría. No se puede hacer peor. Otra derrota y ya van cinco de manera consecutiva.