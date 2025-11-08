El Caesa Cartagena, a romper en Ourense su mala racha en Primera FEB

El Grupo Caesa Seguros FC Cartagena Club Baloncesto, ya sin el base estadounidense Sebastian Thomas en su plantilla, visita esta tarde al Club Ourense Baloncesto con el propósito de romper su mala racha, que es de tres derrotas seguidas, cuatro si se cuenta el de la Copa de España FEB que encajó precisamente ante ese rival a domicilio.

El partido, de la séptima jornada liguera en Primera FEB, comenzará a las siete de la tarde en el Pazo dos Deportes Paco Paz de la capital gallega y el conjunto entrenado por Félix Alonso llegará a él siendo el duodécimo clasificado con un bagaje de dos partidos ganados y cuatro perdidos.

Los blanquinegros, que vienen de caer por 68-95 ante el Movistar Estudiantes y antes por 97-61 en la cancha del Hestia Menorca y por 75-69 en la del Inverady Gipuzkoa Basket y por 90-77 en el torneo copero contra el equipo al que volverá a visitar y que es noveno en la tabla en la segunda categoría nacional. Los ourensanos vencieron tres de sus cinco encuentros incluido el más reciente, por 84-80 ante el Menorca.

Para este nuevo compromiso es baja, ya definitiva, Thomas, quien abandonó la plantilla cartagenera por su bajo rendimiento y desde el club se busca un relevo. El joven jugador de Providence, que llegó a la ciudad portuaria el pasado mes de agosto con tan sólo 22 años y procedente de su país, concretamente de la Universidad de Rhode Island, se va habiendo promediado 9 puntos, 2,4 rebotes, 2,6 asistencias, 0,2 recuperaciones para 8,6 créditos de valoración en 21 minutos y 16 segundos por partido en sus seis comparecencias ligueras. n