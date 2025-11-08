FÓRMULA 1
Alonso y Sainz saldrán 11º y 15º en el GP de Sao Paulo
Norris se apunta otra pole en Sao Paulo en el fiasco de Verstappen
Redacción
El piloto inglés de Fórmula 1 Lando Norris (McLaren) redondeó su sábado glorioso en el Gran Premio de Sao Paulo haciendo la pole para la carrera del domingo, después de ganar la Sprint para afianzar su liderato en el Mundial, mientras que Max Verstappen (Red Bull) no pasó de la Q1 en una loca sesión en Interlagos.
El trazado brasileño deparó sorpresas en la 'qualy' cuando para empezar Verstappen quedó decimosexto en la Q1, eliminado cuatro años después en esta instancia. Con el Haas de Oliver Bearman luchando por ser primero o los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams), que saldrán undécimo y decimoquinto, fuera en la Q2, a Norris le volvió la pelota a su tejado.
El inglés tuvo que clavar la última vuelta de la Q3, último después del primer intento, y se puse en la pole para dar otro golpe en la mesa como horas antes en la Sprint, o el viernes sacando también la primera plaza de la parrilla. El domingo, la hora de la verdad y con más puntos en juego, tendrá de nuevo al frente a Norris, por delante de Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) y un Oscar Piastri (McLaren) que, a nueve puntos de su compañero, no quiere renunciar al Mundial.
Resultados de la clasificación del GP de Brasil
- Lando Norris
- Andrea Antonelli
- Charles Leclerc
- Oscar Piastri
- Isack Hadjar
- George Russell
- Liam Lawson
- Oliver Bearman
- Pierre Gasly
- Nico Hulkenberg
- Fernando Alonso
- Alexander Albon
- Lewis Hamilton
- Lance Stroll
- Carlos Sainz
- Max Verstappen
- Esteban Ocon
- Franco Colapinto
- Yuki Tsunoda
- Gabriel Bortoleto
