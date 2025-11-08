El Alhama ElPozo quiere ponérselo difícil al Real Madrid

Esta tarde a las siete en el campo Alfredo Di Stéfano de la Ciudad Deportiva de Valdebebas se disputa el partido correspondiente a la décima jornada de liga en Primera División que va a enfrentar al Real Madrid y al Alhama ElPozo. El choque tiene claro color blanco a tenor de los números de ambos equipos, pero el Alhama ElPozo no se lo quiere poner fácil al conjunto madridista.

Las alhameñas vienen de ganar en la Copa de la Reina al Extremadura tras perder el pasado fin de semana ante el Atlético de Madrid. El Real Madrid llega tras ganar con apuros por la mínima al Español.

Las madridistas son segundas con veinte puntos y una sola derrota, dos empates y seis victorias. Han marcado 21 goles y han encajado 6.

Las alhameñas todavía tienen un colchón de cuatro puntos sobre el descenso. No parece que el rival de hoy sea el apropiado para sacar algún punto aunque el conjunto de Josevi no va a entregar el partido. Son dos equipos de la misma liga con objetivos bien diferentes.

El Alhama lleva tres partidos sin ganar y sin marcar. Es el equipo más goleado del grupo con veintitrés tantos en contra.

El técnico azulón volverá a poner en liza a jugadoras habituales en liga que no jugaron todos los minutos en Copa. Todo apunta que Elena, Astrid, Aitana, Yiyi o Gestera, serán de la partida.