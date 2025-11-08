El Alhama ElPozo cae goleado frente al Real Madrid

El Alhama El Pozo cayó derrotado ante el Real Madrid por 5 a 0, por lo que no hubo sorpresa en Valdebebas. Las alhameñas aguantaron muy bien el primer tiempo, donde sólo encajaron un tanto en propia meta, pero nada más empezar la segunda mitad se desmoronaron hasta encajar otros cuatro. Cuarto partido liguero sin ganar y sin marcar del equipo de Jovi García.

El Alhama El Pozo salió muy serio al partido. Con mucha concentración de medio campo hacia atrás, no dejando fisuras, presionando bien en el medio campo y con las líneas juntas. Por su parte, el Real Madrid elaboraba bien y tenía el control del partido.

Sin prisa, esperaron las madridistas una oportunidad que no llegaba por el buen hacer defensivo de las alhameñas. Estas, muy solidarias en todas la líneas y casi todas detrás del balón renunciando prácticamente al ataque. Por ello, un acercamiento con cierto peligro fue el bagaje ofensivo del Alhama en toda la primera parte.

El Real Madrid lo intentaba por las bandas. La murciana Eva Navarro fue muy incisiva por la banda derecha y una jugada suya acabó con el primer gol para las locales, aunque con mucha fortuna. Alba la introdujo en su propia portería.

Poco antes de la media hora llegó un balón desde la derecha impulsado por la internacional murciana y, en su afán por despejar, Alba metió el cuero en su portería. Una pena porque la defensa alhameña lo estaba bordando.

El Alhama ElPozo siguió plantando cara a las madridistas, aunque eran estas las que tenían el balón, haciendo un fútbol muy previsible por la lentitud de sus acciones. Así terminó la primera parte, muy floja, aburrida y con mucha posesión del Real Madrid. No hubo ningún remate a las porterías en los primeros cuarenta y cinco minutos.

En la segunda parte cambió la historia. A los cuatro minutos de la reanudación llegó el segundo tras una falta innecesaria de Quintero en la frontal del área. Elena del Toro no se quedó con el cuero tras el golpeo y Silvia Cristobal marcó a placer.

Toda la solidez mostrada por la defensa alhameña en el primer tiempo se fue a pique en el segundo, ya que cinco minutos después llegó el tercero. El Alhama se desvaneció. Una buena acción de Keukelaar dentro del área terminó con el golpeo y el gol por el lado de Elena. Mala defensa visitante así como la cancerbera.

Despues del 3 a 0, poca historia. El Real Madrid no quiso hacer más sangre, aunque dispuso de un par de acercamientos peligrosos. Jovi movió las fichas que tenía en el banquillo, pero no metió ni miedo de medio campo hacia delante, excepto en el descuento. Misa realizó un paradón a disparo escorado de falta de Estefa.

El cuarto tanto fue una anécdota. Centro desde la izquierda, error de las centrales alhameñas para dejar que Iris Ashley cabeceara a la escuadra sin oposición. El quinto, en el descuento, fue un espectáculo. Carrerón de Linda Caicedo, quien se recorrió todo el campo dejando rivales atrás, se plantó ante Elena y le batió por bajo. Un golazo.

Las alhameñas volverán a jugar el próximo sábado en el estadio Artés Carrasco a las doce del mediodía ante el Madrid CFF.