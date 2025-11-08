Motociclismo
Acosta logra su mejor posición en entrenamientos de la temporada
El piloto de Mazarrón acaba segundo a solo 150 milésimas de segundo de la ‘pole’
El circuito de Portimao es talismán para Pedro Acosta. En el trazado portugués se proclamó campeón del mundo en 2021 y sumó dos victorias. En 2023, ya en Moto2, también fue el mejor, y en 2024, en MotoGP, logró su primer podio. Este fin de semana el Campeonato del Mundo celebra en la pista del Algarve la penúltima prueba de la temporada. Y Acosta ha firmado su mejor sesión de entrenamientos del año al lograr la segunda plaza. Se ha quedado a solo 150 milésimas de segundo de lograr su segunda ‘pole’ en la categoría reina -la primera la obtuvo en 2024 en Japón-.
Desde Japón 2024 el murciano no lograba situarse en la primer línea de la parrilla de salida. Y esta tarde, en la carrera al sprint, va a contar con esa ventaja. Su principal rival es el italiano de Aprilia Marco Bezzecchi, quien ha obtenido su cuarta ‘pole’ del año con un tiempo de 1:37.556. A 150 milésimas, con 1:37.70, se ha situado un Acosta que se ha mostrado muy satisfecho con el resultado “después de haber empezado muy mal el día”, ha dicho en DAZN.
Fermín Aldeguer, undécimo
Quien no se ha situado entre los mejores pese a obtener el pase directo en la Q2 en la sesión del viernes ha sido Fermín Aldeguer, que solo ha podido ser undécimo a 936 milésimas de segundo del mejor con 1:38.49.
Así queda la parrilla
De esta forma, tanto en la carrera al sprint de esta tarde como en el gran premio de mañana, la primera fila de la parrilla de salida estará ocupada con Bezzecchi, Acosta y Quartararo; en la segunda, Bagnaia, Álex Márquez y Zarco; en la tercera, Joan Mir, Miller y Di Giannantonio; y en cuarta, Espargaró, Aldeguer y Ai Ogura.
