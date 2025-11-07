El vestuario del FC Cartagena se blinda para su doble salida

El FC Cartagena tiene un doble reto en los próximos nueve días con las visitas ante el Teruel (mañana a las 14:00) y el Europa (domingo 16 de noviembre, 21:00) y lo afronta tras vivir la semana más complicada en lo institucional desde que arrancó el campeonato. La crisis vivida el curso pasado y que consiguió apaciguarse el pasado mes de julio con el anuncio de cambio de propiedad, volvió a recrudecerse tras el comunicado emitido por Alejandro Arribas. Aunque desde el vestuario no se puso excusas, lo cierto es que influyó en la derrota sufrida ante el Villarreal B. El reto de Javi Rey y su cuerpo técnico es que la incertidumbre institucional no afecte al equipo y se tire por tierra lo logrado en el primer tramo de liga.

El entrenador del FC Cartagena, Javi Rey, compareció ayer jueves en rueda de prensa antes del duelo de mañana frente al CD Teruel. El técnico albinegro quiso centrarse «únicamente en lo deportivo», a pesar del revuelo institucional que atraviesa el club, y aseguró que el vestuario «está más unido que nunca».

Preguntado por los problemas económicos reconocidos públicamente por Víctor Alonso y la incertidumbre tras la ruptura del acuerdo con Alejandro Arribas, Javi Rey fue tajante: «Voy a hablar solo del aspecto deportivo, lo institucional no me compete. Estoy muy tranquilo, el día a día está siendo muy bueno, creo que el vestuario está muy sano y somos una piña más que nunca cuerpo técnico y futbolistas. A nivel deportivo la semana de trabajo fue buena», explicó.

El entrenador insistió en que «pensar en temas institucionales o económicos sería un grave error», y quiso enviar un mensaje de unión: «El Cartagena está por encima de todo y de todos. Tenemos que pensar únicamente en el Teruel y en lo que estamos haciendo de puertas para adentro», añadió.

La plantilla del FC Cartagena reunida en el entrenamiento de ayer / Prensa FC Cartagena

Rey afirmó no haber notado alteración alguna en el día a día del equipo a pesar de la convulsa situación del club: «Yo noto total normalidad. Voy a la ciudad deportiva, entrenamos, tenemos reuniones, vemos vídeos, todo lo que hace un entrenador de fútbol. No noto nada extraño. No veo redes sociales porque no me van a ayudar, solo puedo dejarme la vida y dar mi 100% por el Cartagena».

Sobre el plano deportivo, el técnico reconoció que la derrota ante el Villarreal B fue dura, pero destacó la rápida reacción del grupo. «Jugamos ante un buen rival, fue un partido igualado, posiblemente de 0-0, pero dos errores nos condenaron. Hay que levantarse, esto es fútbol y cada semana hay un nuevo examen. El sábado en La Pinilla tenemos otro y hay que aprender de los errores y seguir creciendo», indicó.

El técnico alabó al rival de esta jornada, un CD Teruel que marcha en la zona alta y se mantiene invicto como local: «Es el mejor local, incluso por encima nuestra. Solo ha encajado cinco goles y eso tiene mucho mérito. Es un equipo muy peligroso si puede correr, con tres jugadores arriba muy buenos al espacio», advirtió.

Javi Rey confirmó que Pablo De Blasis «ya entrena con normalidad» y estará disponible. También restó importancia a las supuestas condiciones del césped de La Pinilla: «El campo está bien, es grande y se puede jugar», aseguró.

De cara a las dos próximas salidas, ante Teruel y Europa, el entrenador reconoció la exigencia del calendario pero se mostró confiado: «Sabemos que son dos retos importantes, pero estamos preparados. Nunca se sabe dónde puedes ganar, igual somos capaces de hacer un seis de seis y recuperar fuera lo perdido en casa. La categoría está muy igualada», apuntó.

Por último, Javi Rey quiso agradecer el respaldo de la afición, que volverá a acompañar al equipo en un largo desplazamiento: «En la vida y en el fútbol es en los malos momentos donde se ve a las personas. Que haya cien aficionados que viajen a Teruel, que pierdan su tiempo y su dinero por el equipo, es de agradecer. Tenemos una motivación más para darle una alegría a nuestra gente», concluyó.

El Teruel, la gran revelación de la Primera Federación

Nadie contaba con ellos, pero están siendo la gran revelación de la temporada. La solidez defensiva y el hecho de haber convertido su feudo en un fortín, son las claves de un Teruel que se ha instalado de la parte alta de la clasificación. El rival de mañana del FC Cartagena va segundo en la liga, gracias a que como locales han sumado más puntos que nadie. En seis encuentros han conseguido 14 puntos gracias a cuatro triunfos y dos empates. En esos seis partidos solo ha encajado dos tantos y mostrando una fortaleza que asusta.

Siendo uno de los recien ascendidos nadie contaba con que pudiera estar donde está, pero el buen hacer de su técnico, Vicente Parras (que lo tenía cerrado con el Yeclano este verano, pero una oferta del Teruel le hizo romper el acuerdo verbal con el cuadro del Altiplano) junto a la buena inercia de un equipo que venía de ascender, le está haciendo que le salga todo al cuadro turulense.

Con un sistema de 5-4-1 que se convierte en 5-2-3 cuando ataca, el Teruel está consiguiendo ahogar a sus rivales y llegado el momento conseguir el gol que les da los tres puntos.

En las filas del Teruel hay dos viejos conocidos. Por un lado Goyo Medina, lateral izquierdo murciano que el pasado curso estuvo en el Orihuela, y por otro lado Relu, que la temporada 2024-2025 defendió los colores del Yeclano Deportivo.

Viendo las estadísticas (seis goles a favor y dos en contra el Teruel como local y cero tantos a favor y tres en contra el Cartagena), se espera un choque muy cerrado, con pocos riesgos y ambos equipos esperando su oportunidad para hacer daño. El que más paciencia tenga y menos errores cometa tendrá mucho ganado mañana.n