El UCAM Murcia se atrinchera en el Palacio

El UCAM Murcia CB se encuentra en uno de los momentos más dulces de la temporada. Y eso que apenas ha transcurrido un mes desde el arranque oficial del curso, pero para el conjunto universitario ya es suficiente para batir sus propios registros. Su arranque de cuatro victorias en cinco jornadas ya es el mejor de su historia en la ACB, superando incluso el de la campaña 2023-2024, donde alcanzó la Copa del Rey y disputó las finales ante el Real Madrid, tras un inicio con tres triunfos y dos derrotas en el mismo periodo de tiempo.

Y todo esto lo ha conseguido la plantilla de Sito Alonso en un mes de octubre en el ha pasado poco tiempo en el Palacio de los Deportes. Jugar ante su público vuelve a ser una de las fortalezas de este UCAM, porque así lo ha demostrado en sus dos encuentros disputados en casa hasta ahora en la Liga Endesa. Arrasó al Morabanc Andorra en la primera jornada y también pasó por encima del Baskonia en su segundo encuentro como local, al que hay que sumarle la victoria ante el Rilski Sportist. Tres partidos y tres victorias en un Palacio en el que ahora afrontará cuatro encuentros de manera consecutiva, entre ACB y FIBA Europe Cup.

No deberá hacer más las maletas el conjunto universitario, que también ha conquistado importantes plazas a domicilio en este primer tramo del calendario. Se impuso al Básquet Girona en su primera salida y el pasado domingo dio el campanazo ante el Barça en el Palau Blaugrana, confirmando el buen momento por el que atraviesa y cómo han ido engranando todas sus piezas con el paso de los primeros partidos. Y es que los universitarios tan solo cuentan con dos derrotas en todo es tiempo, la sufrida ante La Laguna Tenerife en la ACB y el toque de atención que se llevó en Sarajevo ante el Bosna, algo que luego sirvió de aprendizaje para sacar adelante sus encuentros ante el Baskonia, Start Lublin, Barça y Rilski Sportist en Bulgaria. Y es que el conjunto murciano ha tenido que afrontar las tres salidas a domicilio de manera consecutiva en la competición europea con un bagaje de dos victorias y una derrota, por lo que ahora tendrá en su mano cerrar el primer puesto de su grupo en la fase regular ante el Bosna, su rival directo ahora mismo, y el Start Lublin polaco.

David DeJulius, al final del partido contra el Baskonia. / | JUAN CARLOS CAVAL

Los otros dos partidos en la ACB serán este sábado, a las 18.00 horas (DAZN) frente a un BAXI Manresa que viene de caer en su duelo de esta jornada en la EuroCup, y el próximo domingo, 16 de noviembre, ante el Río Breogán, también el Palacio. Será el último encuentro de la ACB en Murcia antes del parón por las Ventanas FIBA, ya que cerrará el mes de noviembre el próximo sábado 22 a las 18.00 horas ante el Força Lleida.

Estreno de la tercera camiseta

Por otro lado, el UCAM Murcia estrenará este sábado ante el BAXI Manresa su tercera equipación. Una camiseta hasta ahora inédita, de color azul y con los detalles en blanco, que rinde homenaje al Júver AD de los años 80, donde Randy Owens, el primer jugador norteamericano del club murciano, formaba parte de la plantilla.