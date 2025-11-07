El Real Murcia, ante el mal recuerdo de una noche de verano

El Real Murcia regresa mañana a la Nueva Condomina con la esperanza de que el ‘efecto Colunga’ también sirva para romper su mala racha de resultados como local. Su vulnerabilidad en casa no es una debilidad nueva. De hecho, ha sido lo que le ha lastrado - y le está lastrando- en sus ya cuatro temporadas en Primera Federación. Y es que dejar escapar tantos puntos ante su público le ha privado de poder instalarse entre los mejores la clasificación de manera continua.

Pero ya no solo ha sido un hándicap durante el curso regular, también lo ha sido en las eliminatorias. Numerosas eliminatorias de play off en la ya extinta Segunda B se rompieron en la capital del Segura. Hasta siete años estuvo sin entrar en una promoción de ascenso a Segunda División el Real Murcia, pero la historia no cambió cuando rompió ese maleficio el pasado verano. Regresaba el conjunto grana con la ilusión y la fe intacta, con la esperanza de poder disputar la final tras el empate (1-1) logrado ante el Nástic de Tarragona a domicilio. Sin embargo, el pasado 7 de junio, el equipo catalán se convirtió en la última ‘bestia negra’ en destrozar el ansiado sueño de miles de murcianistas.

Se impuso por la mínima en Nueva Condomina (0-1) con el gol de Pablo Fernández que le valió siete días más tarde para disputar la última eliminatoria a Segunda División, que se adjudicó finalmente la Real Sociedad B. Yahora, justo cuando se cumplen cinco meses de esa fatídica noche, una de las más largas en Nueva Condomina y que obligó al Real Murcia a tener que empezar de cero, el Nástic regresa a la capital del Segura con un club grana en plena recomposición tras las salidas del entrenador Joseba Etxeberria y el director deportivo Asier Goiria (21.00 horas, La 7TV).

Final del encuentro del play off entre el Real Murcia y el Nástic en la lucha por el ascenso. / Israel Sánchez

No obstante, el conjunto catalán también llega con urgencias en su regreso a Murcia. Y es que en el banquillo no estará el mismo entrenador que se adjudicó el play off de ascenso, sino que será el cordobés Cristóbal Parralo el que dirija al equipo tras el cese de Luis César Sampedro. La derrota en el Nou Estadi ante el Atlético Madrileño por 0-3, aceleró el cambio de aires en el banquillo catalán esta semana y Parralo será el que coja los mandos para liderar a un Nástic que también tiene entre ceja y ceja situarse entre los puestos altos de la clasificación del grupo II de Primera Federación.

Algo similar a lo que puede ocurrir con Adrián Colunga, que tras sacar adelante el papelón de la Copa del Rey, al vencer al Antequera en penaltis con apenas dos días de entrenamientos, y de superar al Betis Deportivo a domicilio, el técnico asturiano afronta ante su público la que puede ser su confirmación como ‘jefe’ del banquillo murcianista para lo que resta del curso. El hasta hace una semana técnico del Real Murcia Imperial, en Tercera Federación, tiene la oportunidad de hacerse con las riendas de manera definitiva y quitarse el cartel de interino. Y todo pasa por sumar un resultado positivo este sábado ante el Nástic en un escenario en el que el conjunto grana no vence desde la segunda jornada de liga, a principios de septiembre.

"No hay que pensar en lo que pasó"

«Es un rival complicado, de gran nivel, pero nosotros tenemos que pensar en lo nuestro», aseguró ayer Isi Gómez, centrocampista del Real Murcia, sobre el rival de mañana y añadió que «no hay que pensar en lo que pasó en el play off, tenemos que ir desde el principio a por los tres puntos y creo que el equipo está muy capacitado para ello».

En este mismo sentido, el mediocentro también envió un mensaje de optimismo para que los aficionados recuperen la fe en el equipo de cara a lo que resta tanto de la primera vuelta como del resto del calendario. «Vamos a dejarnos la vida como en estos partidos pasados y no defraudarles», dijo.