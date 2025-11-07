Pole 'sprint' para Norris y nuevo 'milagro' de Alonso, que saldrá quinto

Lando Norris, en racha desde su victoria en México, que le convirtió en nuevo líder del Mundial, ha dado un nuevo golpe de autoridad este viernes en Brasil y mañana partirá desde la pole en la quinta carrera sprint de la temporada. Los rivales de directos del británico han fallado: Piastri solo ha podido ser tercero, superado por el rookie de Mercedes Kimi Antonelli y Max Verstappen ha terminado sexto después de una clasificación con muchos problemas para controlar su Red Bull.

El campeón neerlandés arrancará este sábado por detrás de Fernando Alonso, que ha vuelto a hacer soñar a sus seguidores con un quinto puesto en parrilla; Carlos Sainz, por contra, partirá último con Williams.

SQ1: Sainz saldrá último

La primera tanda de la ‘qualy’ sprint , con neumáticos medios obligatorios, ha empezado a despejar dudas sobre el potencial de los favoritos, después de una única sesión libre matinal en Interlagos que no ha clarificado demasiado el panorama. En todo caso ha dejado a los McLaren como los más rápidos y a Fernando Alonso, cuarto, con buenas sensaciones, mientras los Red Bull han tenido problemas con la goma blanda y los Ferrari solo han trabajado con el duro.

Norris ha aprovechado la mejora de la pista para situarse al frente en los últimos compases de esta primera ronda (1.09.6) y ha terminado con el más rápido, por delante de Verstappen y Alonso. Por su parte, Sainz, que ha bloqueado en su última vuelta lanzada, ha caído a las primeras de cambio, junto a Colapinto, Lawson, Tsunoda y Ocon. El madrileño saldrá último en parrilla este sábado: “¿Qué demonios ha pasado?”, se preguntaba Carlos con evidente disgusto. "La peor ejecución de mi vida", ha añadido, señalando al bos de Williams.

SQ2: Alonso, el más rápido

De nuevo con medios como requisito imperativo en la segunda tanda de clasificación sprint, Alonso ha empezado encaramándose al primer puesto con un gran tiempo (1.09.3). Otra buena vuelta de su compañero Stroll, a 3 décimas de Fernando, ha confirmado que los Aston Martin, de momento, funcionan en el circuito de Sao Paulo.

Los Ferrari, por el contrario, seguían con muchos problemas. Leclerc ha trompeado en la recta final de la sesión, aunque ha entrado a la SQ3 con el noveno crono, mientras Hamilton ha caído eliminado junto a Albon, Gasly, Bortoleto y Bearman.

Nadie ha podido mejorar el tiempo de Alonso, que ha acabado liderando la tanda con 43 milésimas sobre Norris y 54 respecto a Russell en una atípica SQ2, que ha dejado a Verstappen octavo, quejándose por radio sobre el rendimiento de su Red Bull: "El coche está roto o algo, porque es inconducible", decía el neerlandés.

SQ3: Norris, en pole

Turno para los blandos y para los diez candidatos a la pole sprint, con ‘invitados’ sorpresa como Hadjar, Stroll y Hülkenberg, además de Alonso.

Piastri ha salvado ‘in extremis’ una extraña maniobra en su primer intento, mientras Norris se situaba de nuevo al frente (1.09.271), por delante de los dos Mercedes, mientras Alonso y Verstappen se lo jugaban todo a una carta, en su asalto final.

El español ha conseguido su pequeño ‘milagro’ del fin de semana y se ha asegurado un quinto puesto en parrilla. Saldrá por delante del neerlandés, que ha fallado ante los McLaren y este sábado arrancará sexto. Con su tiempo de SQ2, con medios, Alonso ha sido el segundo más rápido de la jornada.

Oscar Piastri, que en México entregó el liderato del Mundial a Norris, sigue lejos de su compañero y solo ha podido ser tercero. Lando abrirá la parrilla secundado por un crecido Kimi Antonelli, esta vez el mejor de los Mercedes.