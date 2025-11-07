El Jimbee se lleva un partido agónico frente a Xota

Victoria de Jimbee Cartagena de las que hace afición. Se midieron los de Duda a Osasuna Magna Xota en su regreso a la competición doméstica y necesitaron su mejor versión para ganar a un equipo que pelea para mantenerse en playoff. Pablo Ramírez abrió pronto el marcador con el 1 a 0, pero el exmelonero Linhares empató 1 a 1 antes del minuto diez. Tras el descanso, los locales fueron mejores y encontraron el 2 a 1 en el 28, obra de Motta, pero Pachu puso el 2 a 2 a dos minutos del final. Fue de nuevo Motta quien encontró el 3 a 2 definitivo como portero-jugador en una de las últimas acciones y Chemi salvó el empate en el último suspiro.

El choque inició con velocidad y así se mantuvo durante una primera parte muy competida e intensa. Tras el homenaje a Linhares, el jugador brasileño fue el primero en crear peligro y el mejor del primer acto, sin miramientos ante su exequipo. No obstante, respondió el Jimbee con un tiro de Osamanmusa que sacó Asier Llamas.

Durante los primeros cinco minutos, el Jimbee fue protagonista y no dejó salir al rival de su campo. La insistencia terminó con el primer gol melonero ante la permisividad pamplonesa. Gon Castejón se marchó por la izquierda, la paró sobre la línea de fondo y la puso al segundo palo donde Pablo Ramírez la esperaba para empujarla dentro.

Con el 1 a 0, Xota reaccionó muy rápido. Chemi sacó un primer intento de Dani Saldise, pero no pudo detener la vaselina de Linhares sobre el diez de partido. El brasileño regateó desde su campo en velocidad y superó al meta cuando achicaba espacio. Con el 1 a 1 volvió la igualdad y las ocasiones se sucedieron, pero nadie pudo mover el marcador hasta el descanso.

El empate duró hasta el 28, cuando un mejor Jimbee logró imponerse en el marcador. La tuvieron Osamanmusa y Mellado, pero la marcó Motta tras una apertura de Tomaz que aprovechó con un punterazo al palo largo.

La tensión fue en aumento y se sucedieron las faltas y amonestaciones a la par que las ocasiones de gol. Aguantó el equipo portuario, incluso con un penalti en contra que detuvo Chemi, hasta que Miguel Hernández jugó con cinco. Trianguló Xota y encontró solo a Pachu en el 38 para hacer el ansiado 2 a 2.

Sacó Duda su mejor arma en los minutos finales con Motta de portero-jugador y recondujo la victoria. El italobrasileño se volcó a la derecha y recibió para definir al palo largo y hacer el 3 a 2, imposible para Llamas. Con segundos en el marcador, Xota acribilló a Chemi, que lo sacó todo sobre la línea.

Con el pitido final, el Jimbee volvió a ganar en casa en su regreso a la liga. Se pone a un punto de ElPozo Murcia a la espera de lo que consiga esta jornada