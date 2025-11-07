El Jimbee Cartagena retorna a la competición ante el correoso Xota

Esta noche a las 21:00 (televisado por la Liga Plus) el Jimbee Cartagena recibe a Osasuna Magna Xota, en una nueva jornada liguera. El cuadro dirigido por Duda de momento cuenta todos su partidos como local por victoria. Intentará ante Xota, que en sus filas cuenta con Linhares que recibirá un merecido homenaje por parte del cuadro portuario, seguir la buena línea y sumar los tres puntos que le permitan colocarse en segunda posición y meter presión a ElPozo Murcia, líder de la competición.

Duda / Jimbee Cartagena

Para este partido, además de la baja de larga duración de Renato, Duda no podrá contar con Fran Cortés, el ala almeriense que está teniendo problemas físicos en este inicio de temporada y que tendrá que parar ante el conjunto navarro.

El St. Andrews, en Champions

El cuadro rojiblanco ya conoce los oponentes que tendrá para llegar a la Final Four de la UEFA Futsal Champions League, es decir, sabe su rival en los octavos de final y los dos posibles oponentes de los cuartos de final.

Tenía ocho opciones diferentes en los octavos de final y finalmente el rival que salió fue el Luxol Saint Andrews de Malta. La eliminatoria se disputará entre el 24 de noviembre, que se jugará la ida en tierras maltesas, y la vuelta el próximo 5 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Cartagena.

Si supera, como así marcaría la lógica, el cuadro portuario afrontaría los cuartos de final que se jugarían entre el 23 de febrero y el 6 de marzo. Según el sorteo, el Jimbee Cartagena actuaría de visitante en el encuentro de ida. Los posibles rivales son dos viejos conocidos: por un lado, el Sporting Anderlecht, equipo al que goleó la semana pasada en la Ronda Principal, o el Kairat Almaty, su verdugo en las semifinales del curso pasado en la Final Four.

Tras esta ronda quedarían solo cuatro equipos vivos que disputarán la Final Four en Pesaro.Los cruces de las semifinales sí que se sortearán de nuevo y, por lo tanto, el camino hasta la final todavía no se conoce.