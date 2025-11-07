El Hozono Jairis suma su tercera victoria al ganar al Gernika (74-78)

El Hozono Global Jairis finaliza la semana con victoria tras imponerse al Lointek Gernika a domicilio (74-78). Las de Canut certifican así su tercera victoria en liga y se marchan al parón de selecciones con buenas sensaciones.

El partido arrancaba con Ayuso, López Sénéchal, Alarcón, Massey y Walker en pista. El primer punto lo ponía Gernika desde el tiro libre, pero contestaba rápidamente Ayuso con un coast to coast y canasta para inaugurar el marcador jairista. El choque comenzaba con ambos conjuntos acumulando pérdidas y faltas y, tras un triple de Olaeta, otra pérdida de las murcianas que desembocaba en canasta de Bessoir. Anotaba López Sénéchal dos canastas consecutivas para empatar el partido tras cuatro minutos de acción, pero aparecía Olaeta para volver a adelantar a las suyas. Adams volvía a aprovechar su superioridad física para anotar dos canastas bajo el aro y, tras dos tiros libres de Ayuso y una canasta de Bessoir, anotaba Massey para reducir la distancia a cuatro puntos. Salía Vonleh con un acierto bajo el brazo que apretaba el marcador, pero Westerik aparecía para anotar tras saque de fondo. Aprovechaba Gernika la movilidad de sus interiores para sacar ventajas en la zona jairista, elevando la distancia a siete puntos desde la línea de personal. Anotaba Andrijana para cortar el parcial local y, tras una gran defensa de Mataix, llegaba un triple de Prieto que dejaba la diferencia en dos puntos. Tras una canasta de Matarranz, anotaba López Sénéchal para poner fin al primer cuarto con 21-19 en el marcador.

Vonleh daba inicio al segundo periodo con dos canastas bajo el aro. Un triple de Alarcón provocaba el tiempo del extécnico jairista Lucas Fernández tras dos minutos de juego. La acción se reanudaba con una canasta de Westerik y, tras pérdida de las murcianas, llegaba un triple de las locales que ponía tablas en el marcador. Tras un intercambio de tiros libres, un 2+1 de una Adams que aprovechaba su superioridad física contra su par. Una gran acción individual de Prieto ponía el 30-30 en el luminoso al ecuador del cuarto y, tras una gran defensa del conjunto jairista, un triple de la escolta sevillana para recuperar el liderato del partido. Ayuso sacaba la calidad a pasear para poner el +5 con tres minutos por jugar y las locales seguían sin anotar gracias a la intensidad defensiva del quinteto murciano en pista. Tras dos tiros libres de Massey, anotaba Castedo desde el triple para acercar a las suyas. La pívot belga se hacía fuerte en la zona, anotando para elevar la diferencia a siete puntos, pero las locales no bajaban los brazos y anotaban de nuevo por medio de Jankovic. Intercambiaban canastas Walker y Adams y el partido se iba al descanso con 37-42 en el marcador.

Se reanudaba el partido con una canasta de Bessoir. Intercambiaban aciertos ambos conjuntos en los primeros compases, pero de nuevo Bessoir aparecía para anotar un triple que ponía a las locales por delante por primera vez en muchos minutos. Reaccionaban las murcianas por medio de Ayuso, pero Jankovic recuperaba el liderato haciéndose fuerte bajo el aro. Tras unos minutos de imprecisiones por parte de ambos conjuntos, llegaba un triple de Mataix que ponía el +2 con tres minutos por jugar. Massey y Castedo intercambiaban canastas y el ritmo volvía a frenarse por las faltas constantes. No aprovechaba el Hozono Global Jairis los tiros liberados y las locales se ponían uno arriba con un minuto por disputar. El talento de Prieto se sobreponía a la gran defensa de Castedo con un efectivo fadeaway y, tras una buena defensa jairista, anotaba Mataix para finalizar el cuarto con 54-57 en el marcador.

Polleros y Massey intercambiaban aciertos para dar comienzo al último asalto. El acierto de Jankovic seguía haciendo daño a la defensa murciana, reduciendo la diferencia a un punto con siete minutos por disputar. Atacaba Ayuso el aro con acierto, pero Jankovic continuaba con su festival anotador personal. Un triple de Olaeta daba paso al ecuador del cuarto, pero López Sénéchal aprovechaba bien sus tres tiros libres tras falta para recuperar el liderato del encuentro. Tras un intercambio de canastas entre Adams y Massey, aparecía Bessoir para poner el 67-66 con cuatro minutos por disputar. Vonleh se hacía fuerte bajo el aro y aprovechaba para anotar una canasta que provocaba el tiempo muerto del banquillo local. Una canasta de Massey a pase de quarterback de Ayuso aumentaba la renta a tres puntos, pero aparecía Adams de nuevo para empatar el choque desde el triple. Ayuso replicaba desde la misma distancia, pero Olaeta contestaba con otro triple que ponía tablas de nuevo en el luminoso. Anotaba Vonleh para dar paso a los últimos dos minutos y, tras una gran defensa, llegaba un 2+1 de Ayuso para aumentar la diferencia a cinco puntos con 90 segundos por disputar. El último minuto se resolvía con un tiro libre de Jankovic y el partido finalizaba con 74-78 en el marcador.