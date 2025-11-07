El Cieza, líder de Tercera Federación, ante una prueba de fuego en Pulpí

El Cieza se convirtió en una de las noticias destacadas a nivel nacional, tras derrotar en la Copa del Rey al Córdoba. Esto le permitirá recibir a un Primera División en la siguiente ronda del torneo del KO, pero dentro del seno espartero tienen otro objetivo por encima de todo y es el ascenso a la Segunda Federación. El cuadro dirigido por Ranko Despotovic va líder con 22 puntos en el grupo XIII, pero de momento no ha conseguido escaparse de sus rivales. Este domingo visita al Atlético Pulpileño que, junto al Unión Molinense, es sin duda el rival más poderoso de la categoría y una prueba de fuego para el cuadro ciezano.

CD Cieza - Aguilas B, en imágenes / José Bermúdez

El gran objetivo del club es conseguir vivir esa histórica noche copera sin el agobio de no tener los deberes hechos en liga, por lo que el duelo de este domingo a las 18:30 es clave. El Pulpileño está con 14 puntos y si ganara el Cieza le daría una estocada casi definitiva.

Del resto de la jornada en el grupo XIII destacan el ‘mini derbi’ entre Imperial y Cartagena B, el choque entre Palmar y Unión Molinense y el duelo entre Mazarrón y el Atlético Santa Cruz.