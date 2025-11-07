Fútbol
El Cieza, líder de Tercera Federación, ante una prueba de fuego en Pulpí
Décima jornada de liga en el grupo XIII
El Cieza se convirtió en una de las noticias destacadas a nivel nacional, tras derrotar en la Copa del Rey al Córdoba. Esto le permitirá recibir a un Primera División en la siguiente ronda del torneo del KO, pero dentro del seno espartero tienen otro objetivo por encima de todo y es el ascenso a la Segunda Federación. El cuadro dirigido por Ranko Despotovic va líder con 22 puntos en el grupo XIII, pero de momento no ha conseguido escaparse de sus rivales. Este domingo visita al Atlético Pulpileño que, junto al Unión Molinense, es sin duda el rival más poderoso de la categoría y una prueba de fuego para el cuadro ciezano.
El gran objetivo del club es conseguir vivir esa histórica noche copera sin el agobio de no tener los deberes hechos en liga, por lo que el duelo de este domingo a las 18:30 es clave. El Pulpileño está con 14 puntos y si ganara el Cieza le daría una estocada casi definitiva.
Del resto de la jornada en el grupo XIII destacan el ‘mini derbi’ entre Imperial y Cartagena B, el choque entre Palmar y Unión Molinense y el duelo entre Mazarrón y el Atlético Santa Cruz.
- Toma uno' del rodaje de la película de Warner Bros en Murcia: 'Queremos ver a los actores
- Intenta degollar a su madre en el barrio de Santa María de Gracia
- Abiertas 16 ofertas de empleo público en la Región de Murcia: plazas, requisitos y plazos de solicitud
- El centro de Murcia se transforma en un plató de cine: estas son las calles cortadas por el rodaje
- Cabezazos contra la pared, gritos al móvil y amenazas a una vecina en pleno centro de Murcia: qué se sabe sobre el vídeo de la joven discutiendo
- Convocan una manifestación para pedir la ampliación de un tranvía que 'deja fuera al 75% de la población' en Murcia
- Las imágenes del rodaje de la película de Warner Bros en el centro de Murcia
- Despliegue policial en el SUAP de El Parchís en Cartagena tras la muerte de un hombre