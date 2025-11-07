Adrián Colunga: “Vamos a darle carne a la afición para que disfrute”

El entrenador del Real Murcia, Adrián Colunga, compareció este viernes ante los medios de comunicación en Pinatar Arena, en la previa del encuentro de mañana frente al Nàstic de Tarragona, correspondiente a la undécima jornada de Primera Federación. El técnico ovetense afronta el choque con optimismo tras una semana completa de trabajo con su plantilla, algo que, según reconoce, ha sido clave para afianzar conceptos: “Lo principal es que tenemos una semana para trabajar, para meter conceptos que creemos que pueden ayudar a los jugadores. Han entrenado muy bien y la disposición está siendo fantástica”, explicó Colunga. “Cuando tienes una semana normal de entrenamiento puedes priorizar. Hemos trabajado conceptos que hay que mejorar con pinceladas a los chicos”, añadió.

El preparador grana, que sigue ejerciendo como entrenador interino, no esconde su idea de juego: “A mí me gusta atacar, pero hay que tener un orden defensivo. Jugamos en casa, tenemos una afición y un campo magnífico, y a los jugadores hay que darles recursos para que den el máximo de cada uno”, apuntó.

Colunga considera que uno de los factores más importantes desde su llegada ha sido recuperar la confianza de los jugadores, algo que, según él, se empieza a notar: “Los jugadores están muy bien desde el primer día. Al final el fútbol son emociones, y cuando las cosas no salen te puede afectar. Los chicos se merecían la victoria del domingo por todo el trabajo, que está siendo fantástico. La predisposición de todos es brutal y cuando los resultados se dan, el jugador se encuentra más cómodo y aparece la confianza. Hay jugadores muy buenos y vamos a intentar recuperarlos a cada uno”, subrayó.

En cuanto al planteamiento táctico, el asturiano no quiso desvelar si repetirá el sistema utilizado en los últimos encuentros: “Queda un día de entrenamiento. Vamos a analizar lo que hacemos bien, corregir lo que podemos mejorar y ver qué planteamos finalmente”, señaló.

Adrián Colunga / Prensa Real Murcia CF

Preguntado por la exigencia del duelo ante el Nàstic, Colunga fue claro: “Es lo que hay, en el fútbol no hay tiempo. Lo bueno es que es una semana larga para prepararlo. Yo planteo los partidos para ganar; no tenemos que dejar nada en el tintero que no podamos trabajar”.

Respecto al rival, que llega con cambio de entrenador tras la llegada de Cristóbal Parralo, el técnico murcianista anticipa un partido complejo: “Hay un cambio de entrenador y posiblemente también un cambio de actitudes y comportamientos. Lo que es innegable son las condiciones individuales que puedan tener. Los equipos de Cristóbal suelen ser juntos, intensos y conceden pocos espacios atrás, pero cuando hay un cambio de entrenador influyen muchas cosas. Hay muchas cosas que van a depender de nosotros: jugamos en nuestra casa, con nuestra gente, y vamos a intentar dominar o controlar lo que hagamos nosotros”.

En cuanto a las bajas, Colunga no dio sorpresas: “Son las que ya están dichas. Vamos a realizar el último entrenamiento hoy y a ver qué pasa”, comentó, por lo que siguen fuera Saveljich, Jaso, Piñeiro, Vicente, Moyita y Schalk.

Por último, el técnico quiso destacar el papel de la afición murcianista, cuya respuesta el pasado fin de semana calificó de ejemplar: “Desde que llegué aquí, la afición es espectacular. Cuando las cosas no salen bien sufren, pero siempre están ahí. El otro día el ambiente fue espectacular. Vamos a darle carne a la afición para que puedan disfrutar. Luego lo que importa es el resultado, pero estoy seguro de que si ven a un equipo que se vacía atacando y defendiendo, el aficionado lo va a querer”.