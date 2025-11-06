Real Murcia: Ganar en casa, el último test para la confirmación de Colunga

Lo que parecía un plan de emergencia está a punto de convertirse en la solución definitiva. Y es que el Real Murcia ha encontrado en la figura de Adrián Colunga el cambio de tendencia que necesitaba para reconducir su rumbo esta temporada en el grupo II de la Primera Federación. El entrenador asturiano asumió las riendas de manera interina hace apenas una semana cuando los malos resultados, al enlazar hasta siete jornadas consecutivas sin ganar que llevaron a lo granas a ocupar el último puesto de la clasificación, provocaron el despido de Joseba Etxeberria.

Con apenas un par de entrenamientos, el hasta entonces entrenador del Real Murcia Imperial, en Tercera Federación, recobró el espíritu competitivo de un equipo que logró salir airoso en su estreno en la Copa del Rey ante el Antequera. Hubo que recurrir a la tanda de penaltis para eliminar en Nueva Condomina al Antequera, un rival de su misma categoría, pero la épica de los once metros insufló al Real Murcia la confianza que había perdido con el paso de las jornadas y la posibilidad de enfrentarse a un rival de mayor envergadura en la siguiente ronda del torneo del KO. Algo que Felipe Moreno, presidente del consejo de administración del club grana, tenía como objetivo entre ceja y ceja después de varias temporadas en las que el Real Murcia peleaba por una plaza para al menos poder estar entre los bombos de la competición al quedarse fuera del play off de ascenso.

Colunga, técnico del Imperial, la solución provisional tras la destitución de Joseba Etxeberria / Ivan urquizar

Con el papelón de la Copa salvado, la siguiente parada para Adrián Colunga fue la visita ante el Betis Deportivo. Un partido en el que los murcianistas debían demostrar que no podían descender más plantas en el sótano en el que se encontraban. Y no lo hicieron, porque salvaron los muebles en el duelo de colistas ante el Betis Deportivo con los dos tantos logrados por David Flakus (1-2), siendo algo más importante el segundo, para sellar la victoria después de que el filial verdiblanco empatase en la segunda mitad.

Es decir, en apenas unos días, el Real Murcia había demostrado que había recuperado el pulso y que corría sangre por sus venas. Las dos primeras tareas encomendadas a Adrián Colunga se lograron con buena nota y el técnico pasaba a ganar enteros para mantenerse en el puesto de manera definitiva. De hecho, ya era una posibilidad que Felipe Moreno había contemplado sin saber que depararía este cambio, al descabezar toda la parcela deportiva también con la salida de Asier Goiria, pero lo cierto es que el asturiano se lo está ganando también con los números en la mano.

Un escenario difícil

Tan solo le quedará este sábado un último test, y quizá sea el más complicado. Porque una victoria este sábado (21.00 horas, La 7TV) ante el Nástic de Tarragona sería la confirmación de que Adrián Colunga debe quitarse el cartel de interino y ocupar de manera definitiva el banquillo grana. Se enfrenta así Colunga a un escenario que ha lastrado al propio Real Murcia en las últimas temporadas, puesto que su vulnerabilidad como local en temporadas, dejando escapar valiosos puntos, algo que también ha ocurrido durante este mismo curso, ha sido lo que le ha impedido poder finalizar mucho más arriba en la clasificación y mantener unos resultados más regulares.

De hecho, el equipo grana es el tercero que menos puntos ha obtenido en su estadio esta campaña, con cinco de 12 posibles, con sus empates ante el Villarreal B y Sevilla Atlético, y su derrota ante la UD Ibiza. Tan solo ha conseguido ganar en una ocasión, cuando se impuso al Juventud de Torremolinos en la segunda jornada con un gol de penalti transformado por Flakus.

El Nástic, también con nuevo técnico

Además, el Real Murcia recibe este sábado a un rival con el comparte necesidad y urgencia por el ascenso al fútbol profesional. De hecho, ya lo pudo comprobar de primera mano la pasada temporada, cuando cayó eliminado a las primeras de cambio en el play off de ascenso a Segunda División ante un Nástic que se impuso en la Nueva Condomina (0-1). Un resultado que intentará repetir, pero que deberá hacerlo con un nuevo técnico a los mandos.

Y es que tras la dolorosa derrota encajada en casa ante el Atlético Madrileño la pasada jornada (0-3), el conjunto catalán ha optado por un cambio de aires en el banquillo. El pasado lunes anunciaba el despido de Luis César Sampedro, técnico que llegó en el tramo final de la pasada campaña con el objetivo de cerrar su clasificación para el play off de ascenso y que disputó al final tras eliminar al Real Murcia, sin embargo, las dificultades por acomodarse en los primeros puestos del grupo II de la Primera Federación, pese a encontrarse a seis puntos del líder, han provocado que sea Cristóbal Parralo, que firma hasta final de temporada más otra opcional, esté al frente del Nástic de Tarragona en el duelo de Nueva Condomina.

«Somos el Nàstic y desde el principio tenemos que ir a buscar los partidos. Es lo que quiero inculcar a los jugadores. Creo que un equipo que quiere ser campeón, que quiere ascender, debe buscar desde el primer momento la victoria y los puntos», explicó Parralo en su presentación. El técnico cordobés llega avalado por sus cuatro temporadas en el Racing de Ferrol, donde consiguió el ascenso a Segunda en el curso 2022-2023, y se estrenará a los mandos del Nástic en casa del Real Murcia.