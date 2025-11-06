¿Por qué jugará el UCAM Murcia de azul ante el BAXI Manresa?

El UCAM Murcia CB no se cansa de superar sus propios números. A pesar de conseguir sus cotas más altas no hace mucho tiempo, la ambición renovada por parte del conjunto universitario le está llevando a mejorar sus guarismos en la Liga Endesa. Su magnfíco arranque esta temporada, con cuatro victorias en cinco jornadas, la última ante el Barça en el Palau, ya se encuentra entre los mejores de sus 40 años de historia. Y es que incluso supera al 3-2 de balance cosechado en la 2023-2024, cuando se logró la clasificación a la Copa del Rey y se alcanzaron las finales de la ACB ante el Real Madrid.

El club murciano se encuentra en el momento más dulce dentro de un año muy especial, ya que durante los últimos meses se han llevado a cabo diferentes eventos y actos para conmemorar las cuatro décadas de historia que cumple la entidad en este 2025. Y una de esas iniciativas llegará para el encuentro de este sábado, a las 18.00 horas (DAZN), cuando reciba en el Palacio de los Deportes al BAXI Manresa. Para este encuentro, el UCAM Murcia CB estrenará su tercera equipación. Una camiseta inédita hasta ahora en lo que va de curso, de color azul y con detalles en blanco, y que se estrenará en un pabellón que hasta ahora cuenta sus partidos por victorias al superar al Morabanc Andorra y al Baskonia en la ACB.

Tercera equipación del UCAM Murcia CB que lucirá este sábado en el Palacio. / UCAM CB

Un viaje a los años 80

"Este fin de semana hay partido en casa y hay que venir para darle calor al equipo, pero también porque será la presentación de la camiseta histórica de la Juver Asociación Deportiva por motivo del cuarenta aniversario del club. Por lo que el equipo lucirá como aquella equipación con la que antaño se jugaba", ha comentado Juan Pablo Mendoza, director creativo de la UCAM, ante los medios de comunicación.

La plantilla del Júver, en un partido en Torre Pacheco cuando ya se había incorporado Randy Owens. / L.O.

Esta camiseta también tiene un guiño especial para Randy Owens, que fue el primer jugador norteamericano llegó en el año 1986 al club murciano, y completó tres temporadas por entonces. Si la primera equipación de esta temporada rinde tributo a la Copa del Rey que acogió Murcia en 1996, y que disputó el equipo murciano en calidad de anfitrión, la azul es un guiño a la década de los 80 y un viaje al pasado a los orígenes de UCAM Murcia que está temporada quiere apuntar de nuevo alto.

Preparada la 'player version'

Además, durante este sábado, Mendoza ha desvelado que también estarán a la venta la camisetas con la versión que suelen portar los jugadores del UCAM Murcia en los partidos, y que dentro de su precio incluirá la posibilidad de personalizarlas con dorsal y nombre de los jugadores.