El Jimbee Cartagena ya conoce su camino a la Final Four de la Champions

El gran objetivo del Jimbee Cartagena esta temporada es la UEFA Futsal Champions League. Para ello tendrá que superar los octavos de final, los cuartos de final y después vencer en la Final Four que se disputará en la ciudad italiana de Pesaro el fin de semana del 9 y 10 de mayo.

El conjunto dirigido por Duda ya conoce los oponentes que tendrá para llegar a ese fin de semana definitivo, es decir, sabe su rival en los octavos de final y los dos posibles oponentes de los cuartos de final.

Tenía ocho opciones diferentes en los octavos de final y finalmente el rival que ha salido es el Luxol Saint Andrews de Malta. En principio ha tenido suerte el cuadro cartagenero, ya que evitó al principal peligro, que era el Semey de Kazajistán, y además el viaje no es especialmente largo. La eliminatoria se disputará entre el 24 de noviembre, que se jugará la ida en tierras maltesas, y la vuelta el próximo 5 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Cartagena.

Los jugadores del Jimbee celebran un gol contra el Barça / Loyola Pérez de Villegas

Si supera, como así marcaría la lógica, el cuadro portuario afrontaría los cuartos de final que se jugarían entre el 23 de febrero y el 6 de marzo. Según el sorteo, el Jimbee Cartagena actuaría de visitante en el encuentro de ida. Los posibles rivales son dos viejos conocidos: por un lado, el Sporting Anderlecht, equipo al que goleó la semana pasada en la Ronda Principal, o el Kairat Almaty, su verdugo en las semifinales del curso pasado.

Tras esta ronda quedarían solo cuatro equipos vivos que disputarán la Final Four en Pesaro. Los cruces de las semifinales sí que se sortearán de nuevo y, por lo tanto, el camino hasta la final todavía no se conoce. Para llegar ahí todavía faltan pasos que dar y el primero es en Malta.

Este es el cuadro completo: