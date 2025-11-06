Javi Rey: “El Cartagena está por encima de todo y de todos”

El entrenador del FC Cartagena, Javi Rey, compareció este jueves en rueda de prensa antes del duelo de este sábado frente al CD Teruel. El técnico albinegro quiso centrarse “únicamente en lo deportivo”, a pesar del revuelo institucional que atraviesa el club, y aseguró que el vestuario “está más unido que nunca”.

Preguntado por los problemas económicos reconocidos públicamente por Víctor Alonso y la incertidumbre tras la ruptura del acuerdo con Alejandro Arribas, Javi Rey fue tajante: “Voy a hablar solo del aspecto deportivo, lo institucional no me compete. Estoy muy tranquilo, el día a día está siendo muy bueno, creo que el vestuario está muy sano y somos una piña más que nunca cuerpo técnico y futbolistas. A nivel deportivo la semana de trabajo fue muy buena”, explicó.

El entrenador insistió en que “pensar en temas institucionales o económicos sería un grave error”, y quiso enviar un mensaje de unión: “El Cartagena está por encima de todo y de todos. Tenemos que pensar únicamente en el Teruel y en lo que estamos haciendo de puertas para adentro”, añadió.

Rey afirmó no haber notado alteración alguna en el día a día del equipo a pesar de la convulsa situación del club: “Yo noto total normalidad. Voy a la ciudad deportiva, entrenamos, tenemos reuniones, vemos vídeos, todo lo que hace un entrenador de fútbol. No noto nada extraño. No veo redes sociales porque no me van a ayudar, solo puedo dejarme la vida y dar mi 100% por el Cartagena”, subrayó.

Sobre el plano deportivo, el técnico reconoció que la derrota ante el Villarreal B fue dura al tratarse de la primera en casa, pero destacó la rápida reacción del grupo. “Jugamos ante un buen rival, fue un partido igualado, posiblemente de 0-0, pero dos errores nos condenaron. Hay que levantarse, esto es fútbol y cada semana hay un nuevo examen. El sábado en La Pinilla tenemos otro y hay que aprender de los errores y seguir creciendo”, indicó.

Javi Rey, durante el último partido con el equipo / Prensa FC Cartagena

El técnico alabó al rival de esta jornada, un CD Teruel que marcha en la zona alta y se mantiene invicto como local: “Es el mejor local, incluso por encima nuestra. Solo ha encajado cinco goles y eso tiene mucho mérito. Es un equipo muy peligroso si puede correr, con tres jugadores arriba muy buenos al espacio”, advirtió.

Javi Rey confirmó que Pablo De Blasis “ya entrena con normalidad” y estará disponible. También restó importancia a las supuestas condiciones del césped de La Pinilla: “El campo está bien, es grande y se puede jugar. No creo que entre el Teruel en esas triquiñuelas”, aseguró.

De cara a las dos próximas salidas, ante Teruel y Europa, el entrenador reconoció la exigencia del calendario pero se mostró confiado: “Sabemos que son dos retos importantes, pero estamos preparados. Nunca se sabe dónde puedes ganar, igual somos capaces de hacer un seis de seis y recuperar fuera lo perdido en casa. La categoría está muy igualada”, apuntó.

Por último, Javi Rey quiso agradecer el respaldo de la afición, que volverá a acompañar al equipo en un largo desplazamiento: “En la vida y en el fútbol es en los malos momentos donde se ve a las personas. Que haya cien aficionados que viajen a Teruel, que pierdan su tiempo y su dinero por el equipo de su vida, es de agradecer. Tenemos una motivación más para darle una alegría a nuestra gente”, concluyó.