El Cross Patrón de Lorca, un clásico en el calendario

La vigésimo cuarta edición del Circuito Local de Carreras Populares (2025-2026) arrancará el próximo domingo 16 de noviembre con el 47º Cross Patrón de Lorca-Subida al Castillo que se organiza coincidiendo con las fiestas patronales y que por segundo año se volverá a celebrar en domingo y en horario de mañana. El presidente de la Federación San Clemente, Luis Antonio Torres del Alcázar, ha acompañado al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas, en la presentación de este evento deportivo que se incluye en las actividades programadas por la Federación San Clemente y el Ayuntamiento de Lorca.

La Plaza de Calderón será el punto de origen de la carrera que, con una distancia de 4.500 metros, es la más exigente del ‘Circuito Local de Carreras Populares’ por la pendiente del terreno, ya que los participantes, tras realizar una vuelta a la Avenida Juan Carlos I y Jerónimo Santa Fe, acceden a través de la calle Nogalte y Selgas hasta Plaza de España, calle Barandillas, calle Mayor de Santa María y calle de Los Pilones hasta la entrada al Castillo de Lorca, donde estará ubicada la meta. La carrera será la misma para todas las categorías, desde cadete sub 16 hasta Máster 70. Dentro del apartado de categorías inclusivas, podrán participar atletas con discapacidad visual, auditiva y psíquica. La inscripción se podrá realizar hasta el jueves 13 de noviembre a las 24.00 horas con un coste de 3 euros. El dorsal se recogerá el mismo día de la prueba, a partir de las 9.30 horas, en la zona de salida.

Circuito Local de Carreras Populares

El Circuito está compuesto por siete pruebas: el Cross Patrón de Lorca, la San Silvestre del próximo mes de diciembre, la carrera popular de San José en marzo, el ‘CorrexLorca’ en mayo, la carrera popular ‘Fiestas de La Viña’ en junio, la carrera popular de Campillo en agosto y la carrera popular de los XLVII Juegos Deportivos del Guadalentín (JDG). Para optar a los premios finales del Circuito, los atletas deberán completar al menos cinco de las siete pruebas, siendo obligatorio participar tanto en el ‘CorrexLorca’ como en la carrera de los JDG.

Las siete carreras tienen recorridos entre los 4.500 y 5.300 metros. En las mismas pueden participar todos los ciudadanos que estén correctamente inscritos en la carrera absoluta de cada una de las pruebas. Las bases completas del Circuito Local de Carreras Populares se pueden consultar a través de (deportes.lorca.es) en la web.