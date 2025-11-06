Aislar a los jugadores, el nuevo desafío de Javi Rey en el FC Cartagena

El vestuario del FC Cartagena ha pasado, en pocos días, de la confianza absoluta a un clima de inseguridad por culpa de la disputa por la propiedad del club. Desde el inicio de temporada, y durante la mal llamada transición ordenada, el equipo ganaba puntos y partidos como si no le costase, celebraba los triunfos y recuperaba una gran conexión con su gente tras una temporada muy difícil. No obstante, el tira y afloja entre dueños y compradores, que se está alargando demasiado en el tiempo, ha terminado calando dentro de la caseta. La prueba inequívoca estuvo en el partido del sábado. Ahora tiene un reto añadido Javi Rey, y es el de aislar a sus futbolistas para jugar como si nada estuviera pasando en las oficinas del Cartagonova.

Lo cierto es que están pasando muchas cosas entorno al FC Cartagena. Cosas inexplicables que enrarecen el ambiente en las gradas y que llegan a los futbolistas. Un intento de gobierno con dos cabezas que salió rana, un ultimatum por el poder, palabras que no valen nada y besos de Judas. El ‘boicot’ de Duino a Alejandro Arribas salió a la luz en un momento muy conveniente para el segundo, quien lanzó a la afición contra la propiedad justo antes de disputarse un partido en casa. Con el murmullo instalado en el Cartagonova, los futbolistas no se pudieron concentrar y cedieron los primeros puntos de la temporada en el fortín albinegro.

Pérdida de concentración

De hecho, más que mérito del rival, la derrota fue demérito del Cartagena. Dos errores de dos futbolistas que están siendo clave regalaron el partido. Uno, de Iván Martínez, quien se había ganado la titularidad para sumar cuatro porterías a cero consecutivas. El otro, de Rubén Serrano, que lo ha jugado todo hasta el momento en liga. Más allá de los señalados en los goles, el equipo en general perdió la concentración que le caracteriza.

Un instante del partido entre el Cartagena y el Villarreal B. / Ivan Urquizar

En su línea de tranquilidad y sosiego, el entrenador del Cartagena, Javi Rey, restó importancia al asunto. «Cuando llegué al estadio me informaron del comunicado [de Arribas], pero estaba centrado en ganar al Villarreal B y no lo leí», expresó en su intento por no valorar los aspectos extradeportivos. «Después del partido también me lo han comentado varios miembros del cuerpo técnico y cuando llegue a casa veré el partido repetido y prepararé el entrenamiento de mañana», dijo. «No tengo noticias de ese tema», añadió el orensano.

El comunicado de Arribas antes del partido fue una medida de presión contra la propiedad a costa de desestabilizar a su propio equipo. Por ello, al día siguiente, Paco Belmonte le afeó el gesto en el comunicado de respuesta que firmó el consejo de administración. «El consejo de administración se desmarca por completo de las declaraciones de ayer del Sr. Arribas a cuatro horas de comenzar un importante partido para el club con el liderato en juego», expuso el todavía presidente del Cartagena.

Aunque ya ha declarado alguna vez Javi Rey que tanto él como la plantilla están «totalmente ajenos», no puede ni debe ser el entrenador albinegro ajeno a lo que sucede en los despachos de su club a pesar de que no es parte de su trabajo. Porque el tema ya ha trascendido las paredes del vestuario y sí es tarea del técnico mantener concentrada a su plantilla en lo meramente deportivo. Por ello, debe ser el primer informado con el objetivo de proteger a su equipo.

El propio Javi Rey habló hace poco de ese tema cuando comenzaban a vislumbrarse problemas en la transición de poderes. «Sí que es cierto que necesitamos estabilidad. Desde dentro la tenemos y es importante. Si todos los estamentos del club están unidos, será todo más fácil», comentó hace dos semanas.

Amenaza de impagos

El asunto puede ir más allá de la desestabilización que genera la falta de una figura de autoridad a la que atenerse. Como comentó en la SER Víctor Alonso justo después de dimitir como director general del club, el Cartagena podría tener «problemas económicos graves desde este mismo mes». Alonso advierte de que «no hay fondos para poder gestionar el club y ya se ha dejado de pagar a algunos proveedores. El siguiente paso serán los empleados y los futbolistas», manifestó.

Esta situación supondría volver a los impagos que vivieron los empleados y la plantilla albinegra hace sólo unos meses y que solventó con su aportación de capital Alejandro Arribas. Duino Inversiones, propietaria del club, no tendría el músculo económico para afrontar la gestión del club según un Víctor Alonso que ya ha tenido contacto con la estructura de la entidad y su situación financiera actual. Ante la imposibilidad de mirar a otro lado con este tema, el reto de Javi Rey está en aislar a los suyos en el terreno de juego.