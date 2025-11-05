El Lorca Deportiva condena el racismo tras el Caso Bouba

El CF Lorca Deportiva emitió un comunicado oficial en el que condena firmemente cualquier tipo de actitud racista o xenófoba, tras las acusaciones formuladas por el Abarán CF a raíz del encuentro disputado el pasado fin de semana en el Campo Municipal de Los Tollos, correspondiente a la 9ª jornada de la Preferente Autonómica, en el que el guardameta Bouba sufrió un insulto por su color de pie.

En su nota, la entidad lorquina subraya que “el racismo y las actitudes racistas no tienen cabida en el deporte”, y recalca que el club y todos sus integrantes “han estado, están y estarán comprometidos con la lucha contra la lacra social que supone el racismo y la xenofobia, especialmente en el ámbito del fútbol”.

El Lorca Deportiva también mostró su disposición total para colaborar con los organismos competentes con el objetivo de esclarecer lo sucedido, reservándose además el derecho a aplicar medidas internas si se demuestra algún comportamiento condenable.

El club advierte igualmente que solicitará las acciones correspondientes en caso de que no se prueben las acusaciones y se haya dañado la imagen de la entidad o de sus jugadores.

Por otro lado, el Lorca expresa su “sorpresa y perplejidad” ante los hechos denunciados, recordando que en su equipo filial —protagonista del partido— conviven futbolistas de cinco nacionalidades distintas, incluyendo jugadores de raza negra, gitanos y deportistas de origen latinoamericano y africano.

Con este comunicado, el CF Lorca Deportiva quiso reafirmar su compromiso con los valores de respeto, igualdad y convivencia en el deporte, y subraya su política de tolerancia cero ante cualquier forma de discriminación.

Este es el comunicado: