FÚTBOL
Le Normand sortea la rotura de ligamentos, pero estará de baja casi dos meses
El central intenracional español se perderá la convocatoria de Luis de la Fuente para los partidos ante Georgia y Turquía
Buenas noticias para Robin Le Normand, dentro de lo que puede suponer perderse los dos próximos meses de temporada. El central rojiblanco se retiró este martes del campo tras producirse una lesión en la rodilla que en un primer momento encendió las alarmas en el conjunto rojiblanco y en la selección, porque la lesión invitaba a pensar que era de mayor gravedad.
Hiperextensión
Sin embargo, el parte médico ofrecido por el Atlético de Madrid ha rebajado la preocupación. "Robin Le Normand se retiró en la primera parte del encuentro de Liga de Campeones ante el Union St. Galloise debido a la hiperextensión que sufrió en la rodilla izquierda. En la nueva valoración realizada este miércoles al internacional español, en la que se han incluido pruebas complementarias, se le ha diagnosticado una lesión de alto grado en la cápsula posterior y del músculo semimembranoso con integridad ligamentaria y meniscal".
Esto descarta la rotura del ligamento, pero mantendrá al central bretón entre seis y ocho semanas alejado de los terrenos de juego. El seleccionador Luis de la Fuente, que se ha comunicado con el jugador para conocer su estado físico y anímico, no podrá contar con su participación en la convocatoria cuya lista dará este próximo viernes, para los partidos de clasificación del Mundial del próximo verano que jugarán el próximo sábado 15 de noviembre en Tiblisi ante Georgia, y el 18 en Sevilla ante Turquía.
Suscríbete para seguir leyendo
- El centro de Murcia se transforma en un plató de cine: estas son las calles cortadas por el rodaje
- Estos son los cuatro murcianos que repiten en la lista Forbes de los 100 españoles más ricos
- Asalta un salón de juegos de Las Torres de Cotillas y trata de violar a punta de cuchillo a una empleada
- Una empresa murciana lanza un radiador transparente que ahorra hasta un 70% de electricidad
- Temperaturas altas y riesgo de lluvias: consulta la previsión del tiempo para esta semana en la Región de Murcia
- Miguel Assal: 'En los primeros cinco minutos de una parada cardíaca, tus manos salvan vidas
- De Los Ángeles a Murcia: los actores famosos que participan en la película que Warner Bros está grabando en la capital
- Fomento saca del cajón dos rotondas en Murcia y reasfaltará el campus de Espinardo