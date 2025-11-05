El Hozono Jairis sella su billete al play off de la EuroCup (45-80)

El Hozono Global Jairis ha certificado en Bélgica su presencia en el play off de al EuroCup Women al imponerse al Namur Capitale (45-80) en un partido que dominó por completo a partir del segundo cuarto. El conjunto dirigido por Bernat Canut alcanza el parón de selecciones con el objetivo conseguido y con solo una jornada por disputar en la fase de grupos de la competición europea. De hecho, será en ese encuentro donde se jugará la primera plaza de su grupo el próximo martes 27 de noviembre, al visitar al Lublin de la murciana Laura Gil.

Tras varias pérdidas por parte de ambos conjuntos en el inicio del primer cuarto, intercambiaban canastas Blackford y Ayuso para mantener la igualdad del encuentro. El ecuador del cuarto llegaba con una canasta de las belgas, pero Ayuso volvía a aparecer para anotar tras un ‘coast to coast’ de gran velocidad. Tras una canasta de Leblon y dos tiros libres de Alba Prieto, anotaban de nuevo las belgas para volver a adelantarse en el marcador. Onyiah anotaba tras hacerse con un rebote ofensivo y, tras una antideportiva de Mataix, se ponían a cuatro puntos al final del cuarto (14-10).

Se podría decir que fue en la parte del encuentro que más sufrió el Jairis, puesto que a partir de ahí el equipo de Alcantarilla sumó unos buenos minutos de Walker, que elevaban la renta jairista a siete puntos, pero se volvían a acercar las locales con un triple al ecuador del cuarto. Contestaba Walker, que acabó con 20 puntos en su casillero, desde la misma distancia y López Sénéchal sacaba la calidad individual para aumentar la diferencia a diez puntos. Intercambiaban aciertos ambos conjuntos y una canasta de Walker puso fin al periodo con 23-37 en el marcador.

Selimovic arrancaba el tercer asalto con dos canastas a las que contestaban Walker y López Sénéchal. Fue entonces cuando apareció Massey para anotar tras rebote ofensivo y poner el +17 en el luminoso, pero las locales no bajaban los brazos y se acercaban por medio de Defosset. La buena defensa del Jairis le permitía comenzar a gestionar el partido, especialmente el marcador, cuando el ritmo se hacía más lento. Seis puntos de Vonleh y dos de Cvitkovic ponían fin al cuarto con 32-63.

El último cuarto comenzaba con un intercambio de triples entre Remacle y Cvitkovic y, tras dos tiros libres de Onyiah, una canasta de Vonleh que ponía el +21 para las murcianas. A pesar de que era misión casi imposible de recortar, el Nemur Capitale no bajaba los brazos, pero el Jairis tampoco quitaba el pie del acelerador para certificar su presencia en el play off de la competición europea y también conservar intactas sus opciones de mantener el liderato de su grupo (45-80).