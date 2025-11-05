Carlos Alcaraz, socio de honor del club donde creció como tenista

Carlos Alcaraz Garfia es socio de honor de la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, en cuyas pistas empezó a jugar al tenis y se forjó la figura que hoy es. El joven de El Palmar, quien a sus 22 años ya lleva ganados 24 títulos ATP incluyendo seis Grand Slam, recibió tal distinción en un emotivo acto en el que agradeció el hecho de ser distinguido por parte de un club del que es socio desde su nacimiento.

El Tiro de Pichón, como se conoce popularmente a esta entidad, destacó de Alcaraz que represente con orgullo los valores de la institución tanto en las pistas como fuera de ellas. Su junta directiva expresó su satisfacción por contar con Carlos como parte de la gran familia del club, destacando su trayectoria deportiva y su vinculación personal con la institución en la que lleva más de tres décadas desarrollando su labor la escuela que dirige su padre, Carlos Alcaraz González.

Asimismo, el club quiso agradecer las palabras de cariño y agradecimiento que el tenista dedicó a la Real Sociedad Club de Campo y a todos sus socios, muchos de los cuales le acompañaron y le vieron crecer desde que dio sus primeros raquetazos.

Carlos Alcaraz en el momento en el que recibe la distinción. / L.O.

Con este acto, además de resaltar lo ya hecho por el protagonista, la entidad que preside Tomás González Arques, tío abuelo de Carlos, reafirmó su compromiso con los valores del deporte, el esfuerzo y la familia, que el nuevo socio de honor encarna de manera ejemplar.

«Es un orgullo recibir este nombramiento por parte del club en el que yo empecé, un club básicamente familiar, en el que pasé mucho tiempo y en el que conozco a todos sus directivos y ellos a mí desde que tenía tres años. Aquí está la gente con la que yo empecé en el mundo del tenis y ellos siguen siendo mis amigos. Sin duda que es una alegría que perdurará toda la vida», apuntó la estrella de la ATP, un chico que triunfa en todo el mundo y que no olvida sus orígenes donde cogió por primera vez la raqueta.