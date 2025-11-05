El Alhama se planta en los octavos de la Copa de la Reina (1-2)

El Alhama ElPozo estará en la siguiente ronda de la Copa de la Reina tras dejar en la cuneta al Extremadura, un equipo que milita dos categorías por debajo de las alhameñas, pero que es el líder en la suya. Las de Jovi García demostraron su nivel solo por momentos del encuentro, ya que fue un partido bastante complicado y ni mucho menos fácil como se esperaba. A priori, las azulonas partian como claras favoritas, pero no lo demostraron en la mayoría de las fases del partido.

Las locales salieron en tromba, volcadas sobre la meta de la cancerbera Sol Bellotto buscando la sorpresa del gol. No obstante, fueron las alhameñas las que golpearon primero, sacudiéndose el dominio local con el primer gol a los diez minutos. Tras un claro penalti cometido por el conjunto local, la extremeña Estefa logró abrir el marcador con confianza desde los once metros.

El Extremadura jamás podía esperar ese gol en contra a tenor de como había salido al terreno de juego. Y menos el segundo. Siete minutos después, las de Jovi García doblaron su ventaja. Toro sacó un lanzamiento casi desde la esquina y el balón se fue envenenando hasta entrar en la portería de Viki, a la que sorprendió por completo. A pesar de no haber hecho méritos para el resultado, el marcador dictaba sentencia antes de llegar al minuto 20 de la primera mitad y pesaba como una losa para las locales. Las alhameñas tuvieron otros quince minutos muy buenos, llegando bien por banda con varios balones peligrosos al área que ninguna atacante supo aprovechar.

No obstante, en el tramo final del primer acto, el Extremadura dispuso de hasta dos claras ocasiones para haberle puesto emoción a la eliminatoria, pero la fortuna se alió con las visitantes y el marcador ya no se movió hasta el descanso y la sensación que quedó fue la de que el Alhama dominó el marcador, pero no el juego.

Minutos eléctricos en el inicio del segundo tiempo. Las locales dieron un paso adelante, metieron en su parcela al Alhama, que se defendía con orden. Eso si, sufría mucho en los balones parados. Al contragolpe pudieron marcar hasta en dos ocasiones la alhameñas, pero en los metros finales no acertaban a las atacantes azulonas, quienes fallaban con estrépito sin poder cerrar el encuentro con el tercer tanto. Ese gol llegó, pero de forma irreglamentaria. En el minuto sesenta, la colegiada anuló un gol al Alhama que fue muy protestado por las jugadoras visitantes.

La prueba del sufrimiento de la defensa alhameña en los balones parados se palpó a los sesenta y seis minutos. Elena botó un libre directo y la falta de decisión de las defensas y portera alhameña permitió a Angie empujar a la red el cuero, poniendo más interesante el tramo final del partido. Las jugadoras alhameñas se empeñaban en dar emoción al partido, ya que realizaron numerosas faltas en la cercanía del área, y todas ellas significaban peligro para la meta de Sol, pero las locasles no supieron aprovechar la ocasión.

El cuadro de alhama, que incluso se permitió fallar un gol sin portera, se clasifica para octavos de final de la Copa de la Reina. En liga, las de Jovi vuelven a jugar el próximo sábado frente al Real Madrid.