El UCAM no falla en Bulgaria y mira al primer puesto en la FIBA Europe Cup (61-89)

El UCAM Murcia CB ha hecho los deberes en Bulgaria al imponerse de manera holgada al Rilski Sportist en la cuarta jornada de la FIBA Europe Cup (61-89). Este resultado le permite dormir como líder de su grupo, a la espera del partido de este miércoles entre el Bosna y el Start Lublin, y le coloca en un buen escenario para sellar la clasificación a la siguiente ronda desde la primera plaza.

Y es que el conjunto universitario dependerá de sí mismo para lograr ese objetivo, y todo pasará por el Palacio de los Deportes. Los de Sito Alonso ya han realizado las tres salidas estipuladas en el calendario de la competición europea para esta fase regular y ahora recibirán el próximo miércoles 11 de noviembre (20.30 horas) al Bosna, con el que perdió en el encuentro de la primera vuelta en Sarajevo, y al Start Lublin para hacerse con la primera plaza. Cierra así el UCAM Murcia una semana perfecta, donde ha enlazado cuatro victorias consecutivas con sus triunfos ante el Baskonia, Start Lublin, Barça y este último en Samokov ante el Rilski Sportist.

Regresaba el cuadro murciano al pabellón donde se le escapó su clasificación a la Basketball Champions League hace un mes y medio, al caer en el tercer y definitivo encuentro ante el Elan Chalon, pero esta vez volvía para marcar territorio en la FIBA Europe Cup. Y es que el UCAM se ha impuesto en un partido en el que, si bien encontró dificultades para distanciarse en el marcador en la primera mitad, el paso por vestuarios sirvió para arreglar los desajustes defensivos y poner la velocidad de crucero en una parcela ofensiva en la que Devontae Cacok, con 18 puntos y nueve rebotes, acabó marcando las diferencias.

Y es que el conjunto murciano apenas encajó 20 puntos en la segunda mitad, nueve en cada cuarto, en un partido en el que Howard Sant-Roos y Toni Nakic se quedaron fuera de la convocatoria con vistas el encuentro de este sábado en el Palacio ante el BAXI Manresa en la ACB. De hecho, el reparto de minutos por parte de Sito Alonso funcionó como un reloj, puesto que la mayoría de sus piezas importantes no superaon el cuarto de hora en pista, a excepción del capitán Jonah Radebaugh, quien superó los veinte y se mostró muy incisivo en un tramo final en el que el UCAM logró una holgada renta que puede ser clave a la hora de definir las posiciones por el 'basketaverage' en caso de empate.

Hicks irrumpe otra vez de inicio

Arrancó el UCAM en Bulgaria con un quinteto inédito hasta ahora, donde las principales novedades eran Diagne y Hicks. Apostó el técnico universitario por darle continuidad al norteamericano junto al pívot, al quedarse fuera de la convocatoria Nakic. Sin embargo, el plan en el puesto de 'cinco' varió en apenas cuatro minutos y medio cuando Diagne cometió su tercera falta y tuvo que entrar a escena Cacok antes de tiempo. Antes de eso, Hicks fue el líder en la anotación para los murcianos, sin miedo ni timidez a la hora de asumir tiros y anotar 8 puntos en este primer tramo (10-12). El Rilski, por mediación de Stokes, aguantó el ritmo impuesto por el UCAM en los primeros compases, donde Sito Alonso apostó por Dani García, Forrest y Ennis juntos en pista. Un ataque muy incisivo que comenzó a dar sus frutos con el paso de los minutos junto a las canastas de calidad de Cacok (20-23).

Dylan Ennis, del UCAM Murcia, durante el partido en Samokov. / FIBA EUROPE CUP

Un marcador 'acordeón'

De hecho, el pívot norteamericano continuó añadiendo puntos a su casillero en el inicio de un seugndo cuarto en el que también entraron en juego Will Falk y Emanuel Cate antes de un nuevo triple de Forrest (26-30). Contestó de nuevo el Rilski con un triple de Edwards, aunque Ennis puso de nuevo las cosas en su sitio convirtiendo otro lanzamiento exterior que provocó el tiempo muerto local (30-35). Fue entonces cuando trató de subir una marcha más el cuadro murciano con el regreso de DeJulius a pista y las canastas de Cate y Radebaugh le permitieron contar con nueve puntos de ventaja a tres minutos para el descanso (32-41). No obstante, el Rilski volvió a dar otro paso adelante en la anotación con Bachkov y Dimitrov, por lo que tuvo que pararlo Sito Alonso para ajustar de nuevo a los suyos (38-41). Sirvió de poco, porque el UCAM dilapidó la máxima ventaja en las últimas posesiones, con un triple de Bachkov y un desajuste defensivo que provocó el mate de Jalen Thomas (43-45).

Devontae Cacok fue el más destacado del UCAM Murcia en la anotación. / FIBA EUROPE CUP

Paso adelante del UCAM

El paso por vestuarios trajo una segunda parte completamente distinta a lo esperado. Los desajustes en ambos extremos de la pista fueron lo que marcaron la tendencia en el juego del partido, aunque el UCAM logró un parcial de salida de 0-6 que le ayudó a dominar cómodamente el marcador (43-51). De hecho, aguantó más de tres minutos sin encajar un conjunto universitario que, si llega a estar más acertado, hubiera podido ampliar su renta particular mucho antes (44-53). Quien marcó las diferencias en este tramo fue Cacok, sobre todo en el plano ofensivo, sin embargo, el despertar del Rilski le creó algunos problemas al UCAM (47-56). Fue entonces cuando un triple de Edwards volvió a darle un mordisco al marcador, pero un nuevo arreón de los de Sito Alonso les permitió cerrar este cuarto con la máxima ventaja de 12 puntos en su casillero (52-64).

Triunfo y 'basketaverage'

Marcó territorio el conjunto universitario en el inicio de la fase decisiva con la irrupción de Radebaugh para firmar un parcial de 2-5 de salida en los últimos diez minutos que intentó frenar el Rilski con tiempo muerto (54-69). Las canastas de Cate y Raieste junto a un triple de Dani García ampliaron todavía más la diferencia, hasta los 19 puntos, a cinco minutos del fianl (57-76). De hecho, un nuevo lanzamiento desde el perímetro convertido por el base, sentenció definitivamente el encuentro, a pesar de los intentos del Rilski de no bajar los brazos (59-79). No quitó el pie del acelerador tampoco el equipo universitario, puesto que un triunfo por una amplia diferencia, en términos de 'basketaverage', puede resultar clave a la hora de decidir las primeras posiciones del grupo y eso es lo que buscó en este último tramo con Dani García muy entonado (61-89).