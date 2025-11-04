El UCAM Murcia regresa a Samokov en su mejor momento

El UCAM Murcia CB regresa al escenario en el que se podría decir que comenzó todo. O al menos la parte que hoy se le conoce como equipo. Porque el conjunto universitario visita este martes al Rilski Sportist (17.30 horas, Popular TV) en la cuarta jornada de la FIBA Europe Cup en busca del liderato de su grupo. Y lo hace en el mismo lugar que le mandó a la segunda competición de la Federación Internacional de Baloncesto hace casi dos meses.

Y es que fue en la ciudad de Samokov, en el Arena SamElyon, donde la plantilla de Sito Alonso cayó en el tercer y definitivo encuentro de la ronda previa de clasificación de la Basketball Champions League. Su derrota ante el Elan Chalon francés tiró por la borda su trabajo tras vencer al Start Lublin polaco y al Juventus Utena lituano. Sin embargo, desde entonces, el UCAM Murcia tan solo ha perdido dos encuentros. El sufrido ante el Lenovo Tenerife en la ACB y el toque de atención que le dio el Bosna en su primera salida en esta FIBA Europe Cup. Y, a partir de ahí, se puede considerar que el cuadro murciano atraviesa por su mejor momento.

Ya no solo por sus victorias ante el Baskonia y el Start Lublin de la pasada semana, sino por la confirmación de que su evolución va por buen camino al confirmar su paso adelante con el triunfo conseguido el pasado domingo ante el Barça en el Palau. Por segunda vez en su historia, el UCAM superaba a domicilio al conjunto azulgrana en la máxima competición, algo que solo se había producido hasta ahora en una ocasión, en la temporada 2017-2018. Un partido que refrenda que los de Sito Alonso van por la buena senda, que pueden seguir creyendo en el trabajo que están realizando, puesto que la manera en la que se impuso a otro rival de Euroliga, con una primera parte en la que rozó la perfección y llegó a dominar el marcador con hasta 21 puntos de diferencia, le dota de un impulso y confianza que le permite sacar su lado más competitivo.

Dylan Ennis, del UCAM Murcia, defendiendo al azulgrana Joel Parra durante el partido disputado en el Palau / Marta Perez

Mantener la intensidad

Eso sí, como ya ha advertido Sito Alonso en varias intervenciones públicas, esto no puede servir para bajar la guardia. Un UCAM Murcia menos intenso o relajado puede ser un arma de doble filo al no poder desplegar todo su potencial, por lo que eso buscará esta tarde ante el Rilski Sportist en Bulgaria, prolongar su buen momento y mantener el plan establecido hasta ahora para hacerse con la primera plaza de su grupo en la FIBA Europe Cup y cerrar su clasificación cuanto antes en el inicio de la segunda vuelta de esta fase regular.

Plan de rotaciones

Dentro de ese plan se esperan rotaciones, como ha venido ocurriendo en las tres jornadas anteriores, por lo que jugadores como Dani García, si ha superado sus molestias físicas, Rubén López de la Torre, Moussa Diagne o el propio Zach Hicks, vital en el triunfo en el Palau Blaugrana partiendo desde el inicio y anotando varios triples que resultaron claves, contarán con mayor presencia esta tarde en Bulgaria.

Moussa Diagne, del UCAM Murcia, ante Stokes en el encuentro de la primera vuelta. / Juan Carlos Caval

Arnett y Stokes, las amenazas

Todo para imponerse a un Rilski Sportist que, después de una salida fulgurante del UCAM en el Palacio de los Deportes en el encuentro de ida, hizo sudar a los universitarios en la segunda mitad para hacerse con el triunfo. Por eso, los de Sito Alonso ya están avisados de lo que pueden encontrarse en Bulgaria ante un rival que superó al Start Lublin en la segunda jornada, pero que viene de caer ante el Bosna. Los exteriores norteamericanos Alan Arnett y Kamau Stokes fueron los jugadores más peligrosos del duelo disputado en Murcia. De hecho, Stokes es el tercer máximo anotador de la competición con una media de 21.7 puntos por encuentro, mientras que el Rilski es el tercer equipo que más faltas comete tras la disputa de estas tres jornadas.

El conjunto búlgaro cuenta con un balance de cuatro triunfos y una derrota en su competición doméstica, y viene de vencer el pasado sábado al Shumen, por lo que ha contado con un día más para preparar la visita de los universitarios de esta tarde a la ciudad de Samokov.