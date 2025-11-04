Las peñas del FC Cartagena piden al CSD que investigue a Felipe Moreno

En el FC Cartagena nadie se fia de nadie. Llegados a este punto, en el que las palabras no valen nada, los apretones de manos se devalúan y los contratos se modifican, la confianza ha caído hasta su punto más bajo. Tal es el clima de desconfianza que se respira en el Cartagonova que han sido los propios aficionados albinegros los que han tomado acción para defender los intereses de la entidad. Los peñistas, liderados por la organización de la Federación de Peñas del FC Cartagena, remitieron ayer una carta al Consejo Superior de Deportes en la que ponen de manifiesto sus dudas con respecto a la propiedad del club y en la que solicitan la investigación del proceso de compraventa actual.

Todo el mundo sabe lo que está sucediendo en el FC Cartagena. Pocos lo dicen, por uno u otro motivo. Lo cierto es que, desde 2015, Felipe Moreno es quien parece estar detrás de la propiedad de la entidad albinegra con Paco Belmonte como cabeza visible. Ambos estuvieron presentes en la firma de documentos cuando se hizo efectiva la compra del club a Sporto Gol Man, pero el empresario cordobés nunca figuró en los papeles.

A través de una sociedad llamada Duino Inversiones, que se constituyó para la causa y que tuvo domicilio primero en Leganés, luego en Torrevieja y finalmente en Murcia, Moreno gestiona el Cartagena desde la sombra. El atrevimiento del presidente del Real Murcia para manejar dos clubes deportivos al mismo tiempo viene de lejos, ya que antes compartió la gestión del Leganés y del club albinegro. La Ley del Deporte de España establece prohibiciones para la multipropiedad de varias entidades deportivas de la misma modalidad y competición y es esto lo que lleva en tela de juicio desde la entrada de Moreno en el conjunto grana.

Peñistas protestando contra Felipe Moreno el pasado sábado / Ivan urquizar

Es lo que quiere esclarecer la Federación de Peñas del FC Cartagena y por esose ha enviado un burofax al CSD. Hartos de las trabas que desde la actual propiedad del Cartagena están poniendo a la entrada de Alejandro Arribas y cansados de la dejadez de Duino Inversiones en cuanto al manejo de su equipo, las peñas han movido ficha para que el órgano competente investigue la compraventa del club y la posible multipropiedad de Felipe Moreno en Cartagena y Murcia. Y es que aunque Felipe Moreno no aparece legalmente en ningún papel que le vincule con el accionariado del Cartagena, lo cierto es que hay sospechas evidentes. Por ejemplo, el apoderado de Duino, Fernando Carreño, casualmente es el apoderado de Hause la Fuente, empresa de Felipe Moreno y con la que controla el Real Murcia.

La carta

«Nos dirigimos a ustedes para trasladarles nuestra profunda preocupación por la situación insostenible que atraviesa nuestra entidad en su proceso de compraventa», inicia el escrito. «Nos consta que la sociedad Duino Inversiones SL, actual propietaria del club, estaría poniendo diversas trabas y obstáculos al proceso de transmisión de acciones a la parte compradora, representada por el señor Alejandro Arribas», añade en primera instancia.

Además de las posibles irregularidades en la operación de compraventa, la federación, liderada por su presidente Eduardo Noguera, pide al CSD que estudie la vinculación de Felipe Moreno con el Cartagena. «Existen fundadas sospechas de que la cabeza no visible de la parte vendedora podría ser el señor Felipe Moreno Romero, quien controla y autoriza los movimientos de la sociedad Duino Inversiones y además es el actual accionista mayoritario y propietario del Real Murcia CF», expone.

Esas «fundadas sospechas» están en varios puntos. De manera púbica, Moreno ha reconocido haber ayudado en la transición del FC Cartagena y también su fuerte amistad con Paco Belmonte. A nivel organizativo, Real Murcia y Cartagena comparten apoderado y administrador, respectivamente, en las empresas dueñas de ambos clubes. Fernando Luque Carreño es la figura que une a los dos equipos. También compartían hasta hace nada albinegros y granas abogado: Andrés López. Quien tiene su despacho en el mismo domicilio social que Duino.

La FPFCCT considera «necesario que las autoridades deportivas competentes analicen y supervisen este proceso con la máxima transparencia y diligencia» y pone fin al escrito solicitando al CSD la adopción de «las medidas que considere oportunas para garantizar la legalidad, transparencia y equidad deportiva».