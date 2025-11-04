Murcia acoge la gran cita atlética del Centenario FAMU, con plusmarcas incluidas

La espera tocaba a su fin, y este domingo 2 de noviembre pudimos disfrutar de otro de los eventos más señalados dentro de las actividades enmarcadas en el Centenario FAMU. La Avenida Primo de Rivera albergaba el Gran Premio Centenario FAMU, comprendiendo asimismo la disputa de los Campeonatos de la Región de Murcia de Milla en Ruta y Marcha en Ruta de Promoción, sobre un circuito de 500m. homologado por la Real Federación Española de Atletismo.

Un evento en torno al que, además, se desarrolló una nueva jornada de ‘Atletismo en la Calle’ a escasos metros, en la Calle Torre de la Marquesa, teniendo lugar asimismo la entrega de premios correspondiente al Concurso de Fotografía “100 Años de Atletismo en la Región de Murcia”, con Jaime Flores como ganador del Primer Premio, siendo el Segundo Premio para Pedro García Ródenas y el Tercer Premio para Mario Montesinos. Del mismo modo, se pudo seguir disfrutando de la exposición fotográfica “100 Años de Historia en Imágenes”, recogiendo algunos de los momentos más señalados de estos 100 años de atletismo en nuestra región tras la constitución de la FAMU.

En lo puramente competitivo, el evento organizado por la FAMU con inestimable apoyo de la Dirección General de Deportes, Ayuntamiento de Murcia, con el patrocinio principal de Skoda Skomóvil y la colaboración de UCAM, Auxiliar Conservera, Be Urban Running y Pan Moreno, brindó la posibilidad de disfrutar de la marcha y la milla en pleno corazón de la capital, quedando además refrendado con la consecución de dos nuevas plusmarcas regionales de milla en ruta.

Por un lado, el atleta del UCAM Cartagena Moisés Martínez sigue superándose, y se hacía con el título regional Sub16 renovando su propia plusmarca regional de la categoría, con un tiempo de 4:45 que suponía mejorar los 4:48 que le valían también el título la pasada temporada, en el Regional celebrado el 18 de octubre de 2024 en Puerto Lumbreras. Por su parte, la atleta del Grupo Alcaraz Irene Andújar continúa afianzando su nombre entre los más destacados del fondo y mediofondo, haciéndose con el título absoluto y pulverizando la plusmarca regional Sub20, con un tiempo de 5:18 que rebajaba en 11 segundos los 5:29 de Natalia Martínez, el 5 de marzo de 2016 en Fortuna.

Autoridades presentes en la cita. / Francisco Hernández

En torno a las pruebas de marcha, el triunfo en los 500m. Sub8 femeninos fue para la atleta del UCAM Athleo Cieza Olivia Villalba (03:22), venciendo en 1km. Sub10 su compañero de equipo Aníbal Jiménez (06:07) y Pura Ramírez, también del Athleo (06:42), mientras en los 2km. Sub12 se impusieron Pascual Yepes, del UCAM Athleo Cieza (11:38), y Ana García, del Cehegín Atletismo (12:25). El atleta del UCAM Cartagena Alejandro Guerrero se anotó la victoria en los 2km. Sub14 (11:37), así como Raquel Marín, del UCAM Athleo Cieza, con victoria y título regional en los 3km. Sub16 para el también atleta del club ciezano Lucas Buitrago (15:28) y para su compañera de equipo Claudia Marín (15:30).

En los 5km. Sub18 ganaron Santiago Guardiola, del UCAM Athleo Cieza (22:16) y Aitana Vigueras, del C.A. Murcia PDS Group (26:09), con triunfo y título Sub20 para la atleta del Athleo Rocío Moreno (29:00). Ponía el broche a la marcha la prueba reina, donde el marchador del UCAM Murcia Miguel Ángel López lograba el triunfo (20:50) seguido de Iván López, del Facsa – Playas de Castellón (20:55) y de Manuel Bermúdez, del UCAM Athleo Cieza (21:20), mientras el atleta del A.C. Vinos DOP Jumilla Juan Payá era el mejor en la categoría Máster (25:13), por delante de Fernando Zamora, del C.A. Torre Pacheco (29:00) y de Cristóbal Rizo, del UCAM Athleo Cieza (29:00), venciendo en féminas Mª José Escoda (33:24).

Antes de las pruebas de milla se desarrollaban las citas para los más jóvenes, con la categoría Sub8 completando aproximadamente 250m., venciendo Daniel Ruiz (01:53) y Aya Errazik (01:51), ambos del Cehegín Atletismo, con victoria en 1km. Sub10 para el atleta del Grupo Alcaraz Sancho Franco (03:45) y Martina Aniorte, del UCAM Cartagena (04:09).

Ya decidiendo los títulos regionales de milla, se hacían con la victoria Sub12 Juan José Dólera, del Atletismo Las Torres (05:38) y Carmen Muñoz, de la ADA Yeclano (06:25), con triunfo Sub14 para Xoel Agra, del Atletismo Águilas (05:17) y Emma Navarro, del C.A. La Unión (05:56). Mencionado el título con récord Sub16 para Moisés Martínez, lograba la victoria femenina en dicha categoría la atleta del UCAM Cartagena María García (05:41), con el atleta del C.D. Vive San Javier Javier Meroño haciendo lo propio en Sub18 (04:47), imponiéndose en féminas Ana Belén Martínez, del C.A. Ciudad de Molina (05:59).

David Puche, de la ADA Yeclano, obtuvo el triunfo Sub20 masculino (04:39), así como la atleta del UCAM Athleo Cieza Rocío Morote (05:52), enciendo en Sub23 su compañera de club Irene García (06:05) y Antonio Montoya, del Grupo Alcaraz (04:48), siendo el triunfo absoluto para el atleta del UCAM Cartagena Víctor Alejandro Requena (04:33), mencionada la victoria con récord para Irene Andújar (04:33).

Ya en las categorías Máster, el título Máster 35 era para Santiago Bujeque, del Grupo Alcaraz (05:02) e Irene Jiménez, del UCAM Cartagena (07:28), venciendo en Máster 40 Sergio Garijo, del Grupo Alcaraz (04:54) Ana Isabel Cánovas, del C.A. Nogalte – Hogar Puerto Lumbreras (05:43), así como en Máster 45 Antonio Parra, del Atletismo Albacete (04:59) y Sabina Rico, del Nogalte (05:47). Marcelo Gallego era el mejor M50 (05:24), correspondiendo el título regional al atleta del C.A. Fondistas Yecla Francisco Muñoz (05:50) y a Pili Cánovas, del C.A. Nogalte – Hogar Puerto Lumbreras (07:01).

En Máster 55 vencían Diego Tovar, de Rajaos Runners Alcantarilla (05:45) y Mª José Carabante, del UCAM Cartagena (06:24), haciendo lo propio en Máster 60 Santiago Revuelta, del C.D. Runtritón Cartagena (05:50) y María Nicolás, del Grupo Alcaraz (06:26), con triunfo Máster 65 para Andrés Martínez, del C.A. Nogalte – Hogar Puerto Lumbreras (06:17) y Encarna Aguirre, del Alma Fit & Healthy (10:24). En Máster 70 ganó Francisco Oltra (06:49), siendo el título regional para Antonio Riquelme, del UCAM Atlética Alcantarilla (07:15) y en el apartado femenino para Estebana Esparza, del F. Álamo CjRural Regional (10:06).