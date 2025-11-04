Fútbol sala
El Jimbee, a no coger la ruta a Kazajistán
Los cartageneros conocerán el jueves a su rival en los octavos de Champions, donde el Semey kazajo es la opción menos apetecible
Después de hacer los deberes en la ronda principal de la Champions League, el Jimbee Cartagena ya mira a los octavos de final. Pero antes de afrontar esa eliminatoria entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre, los cartageneros están a la espera de conocer al rival que tendrán que superar en esa segunda ronda. Será este jueves cuando se lleve a cabo el sorteo celebrado por la UEFA, y entre los rivales a esquivar por el conjunto dirigido por Duda se encuentra el Semey de Kazajistán. Y es que quedar emparejado con el equipo kazajo obligaría al Jimbee a tomar la ruta más larga, viajando prácticamente al lado de la frontera con Siberia.
De tener que enfrentarse al Semey, a los de Duda les tocará desplazarse por más de 6.000 kilómetros para disputar un duelo que de ida que se jugaría el 24 de noviembre, porque al vuelta, fijada para el 5 de diciembre, será en el Palacio de los Deportes de Cartagena.
Esperan en el Jimbee tener suerte el jueves y poder evitar al Semey. Los kazajos estarán en el bombo de posibles rivales junto al Sporting Anderlecht de Bélgica, al Luxol St. Andrews de Malta, al Prishtina 01 de Kosovo, al AEK Futsal Club griego, al Hjørring Futsal Klub danés, al Araz Naxçıvan de Azerbaiyán y al Hit Kyiv ucraniano.
El Jimbee llega a este sorteo como cabeza de serie tras ser el mejor de su grupo en la ronda previa celebrada esta pasada semana. Con dos victorias y un empate, los de Duda hicieron los deberes con nota y así se aseguran evitar a los cocos, además de jugar la vuelta de los octavos en casa. Como primeros también acabaron el Palma, el otro representante español en esta competición y actual campeón; el Benfica y el Sporting CP, ambos de Portugal.
Los octavos se disputarán el 24 de noviembre y el cinco de diciembre. Si el Jimbee Cartagena sigue manteniendo su buena línea y se clasifica para los cuartos, volvería a jugar ya en 2026. Esa eliminatoria está fijada para el 23 de febrero y el 6 de marzo.
