Flick evita mojarse sobre si Lamine Yamal debe ir con la selección: "No es mi problema"

El FC Barcelona disputa en Brujas la cuarta jornada de la Champions después de dos victorias y una derrota, el balance opuesto del conjunto belga, que solo ha sumado un triunfo. El escenario invita a evocar al año 2002 porque es en esta ciudad donde debutó Andrés Iniesta con la camiseta azulgrana, en un partido intrascendente de la competición continental, por decisión de Louis van Gaal. Iniesta tenía a la sazón 18 años.

Los protagonistas azulgranas no estaban este martes para nostalgias. Ni Robert Lewandowski, al que se le volvió a escuchar la voz después de mucho tiempo, ni Hansi Flick, que retomó los puntos de debate que quedaron en el aire tras la victoria ante el Elche, en particular por la sensación de que el Barça parece un equipo en construcción más que uno hecho. Al entrenador azulgrana se le percibió aliviado con el regreso paulatino de los jugadores lesionados y atribuyó a esta situación, a la acumulación de bajas, a que el Barça de Flick de este año no sea el Barça de Flick del curso pasado.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, y los jugadores Lamine Yamal (i), Eric García (2i) y Robert Lewandowski (d) durante el entrenamiento que el equipo azulgrana ha realizado en la ciudad deportiva Joan Gamper para preparar el partido de Liga de Campeones que mañana disputarán ante el Brujas. EFE/Alejandro García. (Barcelona) / Alejandro García / EFE

"No podemos comparar con la temporada pasada, porque ahora tenemos varios jugadores lesionados. Teníamos entonces enfrente a Raphinha, a Lewandowski y a Lamine. Ahora están volviendo de las lesiones y tenemos que ir viendo", dijo en la rueda de prensa en que compartió estrado con el delantero polaco, "el mejor profesional que he tenido", subrayó.

Buena mentalidad

"Ningún partido es fácil, hay que tener buena mentalidad. Ante el Elche recuperamos a Robert y Olmo, y la dinámica y el espíritu de equipo fue mucho mejor, dimos un pase adelante grande", comentó Flick, que dijo esperar un partido complicado ante el Brujas, parecido al duelo contra el Elche. "También defienden un uno contra uno y el ambiente es increíble".

El nombre de Lamine Yamal volvió a salir a la palestra y se le preguntó si preferiría que no apareciera en la lista de convocados de la selección española que se dará a conocer el viernes para el nuevo parón. Evitó mojarse. "No es mi problema. Para nosotros lo importante es que jugó un gran partido y ha entrenado bien. Tiene que hacer un trabajo duro, no tiene una lesión de decir que estará en una semana o así y ya está, pero se está esforzando y si puede jugar, jugará".