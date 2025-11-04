FIBA Europe Cup: Rilski Sportist - UCAM Murcia, en directo

En directo: Rilski Sportist-UCAM Murcia (17.30 horas, Popular TV)

*El alero Howard Sant-Roos y el ala-pívot Toni Nakic se quedan fuera de la convocatoria para el duelo en Bulgaria, entran el base Dani García y el ala-pívot Rubén López de la Torre

Primer cuarto

Arrancó el UCAM en Bulgaria con un quinteto inédito hasta ahora, donde las principales novedades eran Diagne y Hicks. Apostó el técnico universitario por darle continuidad al norteamericano junto al pívot, al quedarse fuera de la convocatoria Nakic. Sin embargo, el plan en el puesto de 'cinco' varió en apenas cuatro minutos y medio cuando Diagne cometió su tercera falta y tuvo que entrar a escena Cacok antes de tiempo. Antes de eso, Hicks fue el líder en la anotación para los murcianos, sin miedo ni timidez a la hora de asumir tiros y anotar 8 puntos en este primer tramo (10-12). El Rilski, por mediación de Stokes, aguantó el ritmo impuesto por el UCAM en los primeros compases, donde Sito Alonso apostó por Dani García, Forrest y Ennis juntos en pista. Un ataque muy incisivo que comenzó a dar sus frutos con el paso de los minutos junto a las canastas de calidad de Cacok (20-23).

Segundo cuarto

De hecho, el pívot norteamericano continuó añadiendo puntos a su casillero en el inicio de un seugndo cuarto en el que también entraron en juego Will Falk y Emanuel Cate antes de un nuevo triple de Forrest (26-30). Contestó de nuevo el Rilski con un triple de Edwards, aunque Ennis puso de nuevo las cosas en su sitio convirtiendo otro lanzamiento exterior que provocó el tiempo muerto local (30-35). Fue entonces cuando trató de subir una marcha más el cuadro murciano con el regreso de DeJulius a pista y las canastas de Cate y Radebaugh le permitieron contar con nueve puntos de ventaja a tres minutos para el descanso (32-41). No obstante, el Rilski volvió a dar otro paso adelante en la anotación con Bachkov y Dimitrov, por lo que tuvo que pararlo Sito Alonso para ajustar de nuevo a los suyos (38-41). Sirvió de poco, porque el UCAM dilapidó la máxima ventaja en las últimas posesiones, con un triple de Bachkov y un desajuste defensivo que provocó el mate de Jalen Thomas (42-45).