Alejandro Arribas, un paso más lejos de hacerse con el FC Cartagena

La crónica de sucesos en torno a la compraventa del Fútbol Club Cartagena se está convirtiendo en una novela interminable. Tiene introducción, fechada en el pasado mes de julio cuando se alcanzó un primer acuerdo para el traspaso de la propiedad; tiene un nudo, cuando Paco Belmonte decidió enrocarse en la presidencia a la espera de que se completasen los pagos; pero no tiene un desenlace. Cada día, Duino Inversiones y Alejandro Arribas regalan a la afición albinegra un nuevo y desagradable capítulo para la historia. El último lo ha protagonizado Víctor Alonso con su dimisión.

Víctor Alonso llegó al Cartagonova de la mano de Alejandro Arribas como su mano derecha. Su hombre de confianza. Después de dieciocho años en el Real Murcia, primero en el área de comunicación y después como director general, y otros seis en el Racing de Santander, el periodista madrileño se encontraba sin trabajo cuando el comprador del Cartagena pensó en él. Su proyecto iba tomando forma y necesitaba de la experiencia y ayuda de Alonso para abordar la gestión económica del club. Nadie esperaba que el caso terminara como lo ha hecho.

La «transición ordenada» tuvo mala pinta desde el inicio. Poco se equivocaron aquellos que desconfiaron de un escenario de trabajo idílico en el que convivían los antiguos dueños y los nuevos compradores. El bloqueo fue total y el cabreo, progresivo. La directiva entrante no podía mover ni un dedo en la gestión del club mientras la directiva saliente ocupara su sitio. Por ello se plantó Arribas y por ello dimitió ayer Víctor Alonso.

El experimentado gestor se unió al proyecto de Alejandro Arribas para poner orden en el apartado económico. Se presentó en sociedad en la primera rueda de prensa que ofreció Alejandro Arribas como comprador de la entidad, el 17 de julio. «Nos vamos a poner a trabajar para gestionar la deuda. Hay cosas que no se pueden decir, pero es importante que nos expliquen la situación para conocerla y tomar decisiones», expresó. No pudo comenzar a trabajar durante los casi cuatro meses que ha pasado en la entidad porque ni le explicaron ni le dijeron.

Dimisión por responsabilidad

También apareció junto a Arribas el pasado jueves para anunciar la nueva era que terminó frustrada por el contrato alterado desde Duino. Por ello, y por la imposibilidad de ejercer sus funciones como director general desde el inicio de la transición, Víctor Alonso renunció ayer a su cargo en el FC Cartagena por responsabilidad profesional.

El club informó de su dimisión a través de un comunicado oficial. «El FC Cartagena informa que D. Víctor Alonso, hasta hoy director general de la entidad, ha presentado esta mañana su renuncia al cargo de manera voluntaria. Desde el Club le agrademos su profesionalidad y el trabajo realizado en este tiempo, así como le deseamos la mejor de las suertes tanto en su futuro profesional como personal», citó el breve escrito.

Esta situación resta fuerza al proyecto de Alejandro Arribas en el FC Cartagena, aunque la medida adoptada por el periodista madrileño podría ser temporal. Si Arribas logra encontrar un punto de unión con Duino Inversiones y hacerse con el control del club, Víctor Alonso podría volver a desempeñar las funciones para las que desembarcó en Cartagena. Por ahora, se hace a un lado.

Así se encuentra ahora mismo la novela por la compraventa del Cartagena, que parece no tener fin. Mientras tanto, el club sigue descabezado. El consejo de administración albinegro continúa siendo el mismo, lejos de la dimisión de Paco y Mariano Belmonte o Manolo Breis que podría desbloquear la operación por la ausencia de directiva. Todas las partes presionan y tensan la cuerda, pero cada una para un lado. Sólo una cesión desbloquearía el acuerdo. Y aquí nadie cede.