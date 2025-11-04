Adrián Colunga encarrila su reválida en el Real Murcia

Ya forma parte Adrián Colunga de la larga lista de entrenadores que han dirigido al Real Murcia a lo largo de su historia. Sin embargo, por ahora, el debut del preparador asturiano ha ido acompañado del cartel de ‘provisional’. Así ocurrió el pasado jueves, en su estreno como técnico murcianista en el partido de Copa del Rey ante el Antequera; y así volvió a suceder este pasado domingo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol frente al Betis Deportivo. Pero, una vez superadas estas dos pruebas con buena nota, el ovetense ya está a un solo partido de dejar atrás el adjetivo provisional para convertirse en el entrenador titular del Real Murcia.

Después de conseguir que el conjunto grana volviese a la senda de la victoria después de casi dos meses sin ganar, Adrián Colunga ya es una alternativa real al banquillo murcianista, vacío desde el despido la pasada semana de Joseba Etxeberria. Aunque todo parecía indicar que el salto del asturiano al primer equipo iba a servir a Felipe Moreno para ganar tiempo de cara a la búsqueda de un nuevo técnico; a día de hoy, en Nueva Condomina, se quiere seguir confiando en el que hasta hace una semana era el encargado del Imperial.

Pero la confirmación de Colunga como técnico titular del Real Murcia se tendrá que oficializar la próxima semana. Será justo después del partido frente al Nástic de Tarragona en Nueva Condomina -sábado a las 21.00 horas-, cuando Felipe Moreno, dada la ausencia ya de una dirección deportiva dentro de la estructura grana, tenga que tomar una decisión, y esa decisión no será otra que o devolver a Colunga al filial o hacerle ficha del primer equipo.

Solo dos semanas como provisional

Porque, según el reglamento de la Federación Española de Fútbol, un técnico solo puede estar en situación de provisionalidad durante dos semanas, pasado ese tiempo tiene el entrenador tiene que pasar a tener contrato y a ser inscrito de forma oficial.

A la espera de ver qué sucede en ese choque ante el Nástic, el primer partido en lo que va de liga que el Real Murcia se enfrentará a un rival de play off, ahora mismo en los despachos de Nueva Condomina están muy predispuestos a seguir confiando al asturiano, porque se valora y mucho lo conseguido en menos de una semana de entrenamiento. Ya en Copa del Rey mejoró las malas sensaciones que el equipo venía dejando, aunque faltó que las ocasiones acabaran en gol. Y en Sevilla, ante el Betis Deportivo, los jugadores también dieron un paso al frente dentro de la gran depresión instalada en el vestuario. Con apenas un par de retoques, se vio a un equipo más ordenado, lo que ayudaba a tapar las carencias defensivas.

Y con ese estilo más cercano a Fran Fernández que a Etxeberria, Colunga ha logrado lo que parecía imposible. Se clasificó el Real Murcia para la segunda ronda de la Copa y ganaron los granas en liga casi dos meses después, primera victoria además a domicilio del equipo murcianista.

Pequeños avances pero suficientes dado el poco tiempo que ha tuvo Colunga para preparar esos dos partidos. De hecho, la primera sesión del asturiano al frente de la plantilla fue el martes por la tarde y el jueves ya estaba sentado en el banquillo para afrontar el choque copero contra el Antequera.

Están contentos en los despachos con el preparador que el pasado verano regresaba al club grana para ponerse al frente del Imperial y también se nota un cambio de cara en los futbolistas, unos futbolistas que han acogido muy bien al nuevo técnico, un técnico que fue jugador y que conoce perfectamente como es un vestuario en crisis.

Nada más acabar el partido ante el Antequera, los integrantes de la plantilla murcianista no dudaron integrar a Colunga en la celebración de la victoria, viéndose abrazos de alivio. Y lo mismo ocurrió este domingo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Acuerdo con Etxeberria

Tanto si la próxima semana el Real Murcia decide confirmar a Colunga como si cambia de opinión y apuesta por otro entrenador, el primer paso para la inscripción será cerrar un acuerdo económico con Joseba Etxeberria. Si no hay acuerdo entre las partes, la Federación no aceptará la inscripción de un nuevo técnico.