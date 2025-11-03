El UCAM, segundo tras sumar su sexta victoria en siete jornadas

La jornada siete en el grupo VII de la División de Honor Juvenil deparó deparado algo tan importante como que el UCAM no afloja. Los universitarios fueron capaces de ganar al Hércules (2-0), sumando así la sexta victoria que le permite mantener la segunda plaza con los mismos puntos que el líder, el Valencia. El UCAM marcó sus goles en la segunda parte, primero Gimeno (58) y después Ariza (73). Gran inicio de temporada del equipo que entrena Dani Pina.

Lo del Murcia Promises tiene capítulo aparte. Impresionante la temporada que está haciendo el teórico segundo equipo del Real Murcia. El cuadro de Mateo Villar venció al Alboraya (1-0) con un tanto en el descuento de Navarro.

El Real Murcia sumó su tercera victoria ante el Albacete, que solo había perdido un encuentro. Gran partido del equipo de José David Larrosa. Marcó Héctor cuando restaban diez minutos para el final. Los murcianistas siguen con el índice hacia arriba.

El Pinatar no levanta cabeza. Esta vez estuvo a punto de sumar el primer punto de la temporada pero se le escapó ante el Castellón (3-1). Encajó a los 17 minutos. Empató Pedro José a los 25. Con la igualada aguantó hasta el último suspiro, pero después recibió dos goles más.