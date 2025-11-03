El Real Murcia resucita en el duelo de colistas

Haciendo el gesto de ‘cerrar bocas’ celebró David Flakus el primero de sus dos goles ante el Betis Deportivo, dos goles que permitieron al Real Murcia resucitar de su cenizas para poner fin a dos meses sin victorias y para dar esperanzas a un Adrián Colunga que ha llegado al banquillo murcianista de forma provisional pero sumando lo que no sumaba Joseba Etxeberria. Porque con el asturiano el Real Murcia logró superar la primera ronda de la Copa del Rey en los penaltis y con el asturiano por fin se suma de tres en la liga. Y, pese a que todavía hay muchos ‘peros’ que poner al equipo murciano, lo cierto es que ahora mismo, cuando el fango le llega completamente a las rodillas, lo único que importa es ganar, y por lo menos este domingo se hizo.

Afrontaban Betis Deportivo y Real Murcia un duelo de colistas, y el guion se ajustó bien a la situación que ambos equipos viven en la clasificación del Grupo II. Y eso que nada más comenzar la segunda parte todo parecía encarrilado para un conjunto grana que había aprovechado en el minuto 18 un chispazo de Ekain para adelantarse en el marcador gracias a un tanto de Flakus y que en el minuto 57 celebraba la expulsión de Koré, que dejaba al Betis Deportivo con diez.

Seguidores murcianistas desplazados a Sevilla. | LOF

Gazzaniga, a ratos

Sin embargo para ciertas cosas da igual que en el banquillo se siente Etxeberria o Colunga, y es que el Real Murcia no es el Real Murcia si no hace alguna de sus famosas meteduras de pata. Este domingo, aunque ajustó líneas y supo sostener mejor los inocentes ataques de los béticos, la volvió a liar en una jugada a balón parado, una falta lateral que confirma que esta temporada Gazzaniga va a ratos. Lo mismo te salva gracias a su inspiración, como ocurrió en la primera parte; que te condena con una mala salida que aprovechó Rodrigo Marina para poner el empate en el marcador.

Una vez más un rival en inferioridad abofeteaba a un Real Murcia que solo supo sobrevivir a chispazos, incapaz de dar regularidad a su juego y de imponer su criterio en el centro del campo. Porque a Isi Gómez, ayer titular junto a Sekou, le costó un mundo, y porque a Palmberg, desplazado a la banda derecha, le costó otro mundo. Tampoco consiguió ser protagonista Álvaro Bustos en su vuelta a la titularidad en liga y Ekain, como sus compañeros, es demasiado intermitente.

Once incial del Real Murcia / LOF

Y así, con medio equipo en ámbar, el Real Murcia dejó muchos minutos de dudas, especialmente tras el 1-1 del Betis Deportivo. Porque, antes, en la primera parte, aunque fueron los locales los que dominaron al máximo la posesión, la realidad es que el gol de Flakus antes del minuto 20 permitió a los de Colunga sentirse cómodos dando un paso atrás. Un paso atrás que además sirvió para parchear las grietas que se repetían semana a semana por culpa de la insistencia de Etxeberria en apostar por un sistema que lo único que hacía era dinamitar al equipo en defensa.

Pero esos brotes verdes a los que la desesperada afición grana quería agarrarse saltaron por los aires en la segunda parte. Incapaz el Real Murcia de llevar la voz cantante, incapaz de presionar a una defensa demasiado indecisa, incapaces los murcianistas de aprovechar el golpe por la expulsión de Koré, lo único que logró el Real Murcia fue atraer de nuevo a todos los fantasmas.

Porque el gol del Betis Deportivo fue más por demérito de los visitantes que por acierto de los locales. Porque el gol del Betis Deportivo llega tras una mala salida de Gazzaniga en la defensa de una falta lateral. Gazzaniga, el mismo que en la primera parte había hecho un par de buenas paradas para evitar el empate de los béticos, ahora le abría las puertas de par en par al remate de Rodrigo Marina.

Y el gol del filial verdiblanco solo hizo que muchos se dieran cuenta que a lo mejor el problema del Real Murcia va más allá del banquillo, que a lo mejor el problema del Real Murcia es estructural, de plantilla... Y esa idea volvió a hacerse fuerte durante muchos minutos, minutos que iban pasando y que no servían para que los de Colunga dieran un paso al frente, y si lo daban era para no definir bien o para mostrarse débiles ante el rival, como le ocurrió a Flakus en una contra que volvió a ponerle en cuestión.

Asiste Jorge Mier

Sin embargo, como ningún equipo pierde eternamente, como siempre cae alguna victoria aunque sea del cielo, este domingo el Real Murcia tuvo de lado esa suerte que otras veces le había sido esquiva. Aprovechando que el Betis Deportivo, pese a jugar con uno menos, siempre quiso mirar arriba, los murcianistas siguieron apostando por alguna contra para matar. Y lo que no habían hecho futbolistas como Palmberg o Bustos, lo hizo Jorge Mier. Sorprendió el lateral hasta meterse a la cocina y servir a un Flakus libre de marca y que solo tenía que empujar.

Y con cinco minutos por delante y casi diez de tiempo extra, el Real Murcia tuvo hasta para golear, pero de nuevo se demostró la dificultad de los granas para aprovechar las ocasiones que general. Se la sacaron a Pedro Benito sobre la línea en una clarísima y en otra más clara todavía muchos a día de hoy aún no sabrán que quiso hacer Pedro León cuando se plantó delante del portero pero no remató ni a la de una, ni a la de dos, ni a la de tres. Parece que tiene tan asumido el muleño su papel de buen samaritano en esta temporada, en la que juega hasta gratis, que olvidó su lado matador en el área.

No remató Pedro León estando solo delante del portero, prefirió el muleño después de muchos dimes y diretes con el balón, regalarle el gol a Pedro Benito, y Pedro Benito marcó, es verdad, pero el marcador no se movió porque el colegiado señaló fuera de juego. Así es el Real Murcia esta temporada, un Real Murcia tan indeciso que lleva ya un mes instalado en la zona de descenso.

Por lo menos, tras los tres puntos de este domingo, aunque sigue en el penúltimo puesto, demuestra que tiene algo de pulso en sus venas y que para lograr una ajustadísima victoria ante el colista le da. Ahora veremos a ver qué pasa en los dos siguientes partidos, ante el Nástic y el Teruel en Nueva Condomina. Por ahora el choque ante los de Tarragona es el importante, el que marcará posiblemente si Adrián Colunga se gana el banquillo del Real Murcia o si el ascenso del asturiano es un visto y no visto.